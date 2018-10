"Mam talent": Muzyczna odsłona drugiego półfinału

W sobotę, 3 listopada, wyemitowany zostanie drugi półfinałowy odcinek "Mam talent". W programie zobaczymy cztery występy muzyczne!

W drugim półfinałowym odcinku 11. edycji "Mam talent" wystąpią: GravitiArt, Karolina Majewska, Arina Gabrrielyan, Afonso Rodrigues, Anna Węklar, Reggaeside, Kasia i Marek, Krystian Walczak.

Arina Gabrrielyan pochodzi z Armenii, ma 15 lat i uczy się w gimnazjum. Śpiewa i gra na gitarze, a od roku - również na ukulele. Arina już w przedszkolu uwielbiała występować. Z czasem dotarło do niej, że robi to całkiem nieźle. Talent muzyczny rozwijała tak na prawdę dopiero po przeprowadzce do Polski. Nauczyciele w szkole zauważyli, że jest utalentowana. W lutym tego roku rozpoczęła naukę śpiewu w szkole muzycznej i coraz częściej występuje, np. na koncertach charytatywnych.

Na castingu Arina wykonała swoją wersję utworu "Dancing On My Own" Robyn. "Masz wielki talent. Jesteś wrażliwa. Wiesz, po co śpiewasz" - powiedział jej Agustin Egurrola. "Brak słów" - dodała Agnieszka Chylińska. Nastolatka usłyszała trzy głosy na "tak".



Krystian Walczak to 26-letni wokalista ze Świnoujścia. Jego rodzice bardzo szybko dostrzegli, że kocha śpiewać i wysłali go na grupowe zajęcia muzyczne dla dzieci. Uczył się w szkole muzycznej w klasie fortepianu w Legnicy i Świnoujściu. Skończył liceum w klasie o profilu muzycznym w stolicy i wokalistykę w londyńskiej szkole muzyki rozrywkowej. Miał również możliwość brania udziału w wakacyjnych warsztatach muzycznych. Uczył się u Moniki Urlik, która jest jego idolką.

Krystian zachwycił jurorów podczas castingu do programu. "Myślę, że nadszedł twój dzień" - powiedział Agustin Egurrola. "Jak śpiewasz, skradasz serce" - dodała Małgorzata Foremniak.



Zespół Reggaeside gra reggae z elementami funky, rocka i popu. Grupa powstała w 2012 roku z inicjatywy Mateusza Deredasa i Przemysława Olszewskiego. Reggaeside to nie tylko zespół muzyczny ale też paczka przyjaciół, która często spędza ze sobą czas. Dobierając przez lata skład, kładli nacisk na budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w zespole. Najważniejsza jest miłość do muzyki i pozytywna adrenalina towarzysząca występom. W 2014 roku nagrali płytę demo, a w 2017 roku ukazał się ich debiutancki album.

Grupa Reggaeside na scenie zaprezentowała swój autorski utwór. "Panowie, ależ to było radosne!" - powiedziała muzykom Agnieszka Chylińska. "Uważam, że nadchodzi wasz czas" - wtórował jej Agustin Egurrola.



Karolina Majewska ma 25 lat i mieszka we Wrocławiu. Jest wykształconą skrzypaczką. Edukację muzyczną rozpoczęła, mając siedem lat. Na egzaminach wstępnych zamiast posłuchać rodziców i powiedzieć, że będzie grać na pianinie oznajmiła komisji, że chce grać na skrzypcach. Skończyła OSM w Wałbrzychu, następnie mając 15 lat skrzypce zaprowadziły ją do Poznania (liceum i potem Akademia Muzyczna), a ostatnie cztery lata spędziła w Hiszpanii, ucząc się w Escuela Superior de Musica de Catalunya. Jej najświeższym sukcesem jest recital w sali koncertowej w L'Auditori w Barcelonie.

Podczas castingu Karolina na skrzypcach zagrała przebój "Havana" Camili Cabello. "Już?" - zapytała po występie dziewczyny Agnieszka Chylińska, która wyraźnie chciała posłuchać więcej. "Pobudziłaś wszystkie moje zmysły!" - dodał równie zachwycony i "zakochany" Agustin Egurrola. "Jesteś nieprawdopodobną artystką-wariatką" - wtórowała jurorom Foremniak.



Drugi półfinałowy odcinek "Mam talent", w którym poznamy kolejnych dwóch finalistów programu, wyemitowany zostanie 3 listopada o godz. 20.

