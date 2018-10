"Mam talent": Moow Mi Janek wykorzysta swoją szansę?

Castingowe odcinki 11. serii "Mam talent" dobiegły końca. W ostatnim, wyemitowanym 20 września, zachwycił m.in. zespół Moow Mi Janek.

Moow Mi Janek wygra program? /Mirosław Sosnowski /TVN

W ostatnim castingowym odcinku 11. edycji "Mam talent" widzowie wysłuchali autorskiej piosenki grupy Moow Mi Janek. "Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć pewną historię" - mówił lider zespołu jeszcze przed występem.



"To było po prostu piękne. To było bardzo męskie. Świetny tekst. Jest coś takiego w muzyce, co uwielbiam. To jest taki uniwersalny język, można powiedzieć coś czasem bez słów. Trafiło to prosto do mojego serca. To jest tak dobre, to twoje wahanie w tej piosence, to pytanie, które gdzieś tam jest" - powiedziała wyraźnie wzruszona Agnieszka Chylińska.



"Janku, masz tak niezwykły głos. Zaczynasz śpiewać i wypełniasz każdą przestrzeń, w której się znajdziesz. W to człowiek wchodzi na ślepo" - mówiła z kolei Małgorzata Foremniak. Agustin Egurrola stwierdził natomiast, że dostrzegł w muzyce zespołu dużą wrażliwość i mądrość. "Widać, że trochę już w życiu przeszedłeś" - dodał juror.

Formacja nie tylko na castingu usłyszała trzy głosy na "tak", ale i awansowała do półfinałowej czterdziestki, dzięki czemu widzowie będą mieli okazję posłuchać muzyków w odcinku na żywo.

Castingowy występ Janka i jego kolegów przypadł do gustu również internautom. Na oficjalnym profilu "Mam talent" na Facebooku znaleźć można wiele pozytywnych opinii na temat zespołu.

Grupa Moow Mi Janek została założona w 2017 roku z inicjatywy Janka. Pierwsze wspólne granie odbyło się na koncercie dyplomowym w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie Janek kończył swoje studia licencjackie. Od tamtego momentu zapadła decyzja o pracy nad autorskim materiałem.

Janek jest założycielem i frontmanem, niemniej każdy z członków zespołu ma swoją płaszczyznę, na której pracuje. Ich muzyka to wypadkowa wewnętrznych upodobań, w których można dostrzec Eda Sheerana, Coldplay, U2 czy polską Republikę.

