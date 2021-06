"Mam talent": Michał Kempa za Szymona Hołownię. Tak skomentował swoje nowe zadanie

"Ja dobrą opinię mam, pewne już doświadczenie i zadaniu podołam. Serio mówię" - napisał na Instagramie Michał Kempa, który zastąpi Szymona Hołownię w roli współprowadzącego program "Mam talent".

Michał Kempa został nowym współprowadzącym programu "Mam talent" AKPA

Reklama

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Foremniak tańczy na castingu do "Mam talent" TVN

Reklama

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich.

Agustin Egurrola natomiast przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance" - w maju telewizja poinformowała, że uczestników, wspólnie z Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską, będzie oceniać tancerz Jan Kliment.

Wtedy też Marcin Prokop zdradził, że wybrał już osobę, która będzie prowadziła program razem z nim. "Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia 'Mam talent' po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. I chyba już wiem, kto je założy. Wkrótce dowiecie się i wy. Będzie dobrze" - napisał.



TVN ujawnił, że jego współtowarzyszem będzie 32-letni komik Michał Kempa. W 2010 r. wygrał program "Stand up. Zabij mnie śmiechem" w Polsacie. Od 2016 r. jest komentatorem w programie "Szkło kontaktowe" w TVN24 (czasami też współprowadzącym). Pracował również jako dziennikarz radiowy i telewizyjny.

W najnowszym wpisie na Instagramie Kempa potwierdził, że TVN powierzył mu "jedno z najważniejszych stanowisk w kraju jakim jest posada współprowadzącego programu 'Mam Talent'. Czy podołam wyzwaniu? Będę się starał. Obiecuję. Bycie Szymonem Hołownią wymaga empatii, inteligencji, błyskotliwości, nienagannej prezencji, nie garbienia się i posiadania w miarę bezpiecznych poglądów na temat przerywania ciąży. To ostatnie mam - nad resztą będę pracował".

Odniósł się też do tego, że jego wybór wzbudził mieszane uczucia wśród widzów i internautów.

"Jeżeli chodzi o doświadczenie, w tym całym jakby zapowiadaniu takim, czy tego typu rzeczy no to wiadomo - zawsze się tam można jeszcze coś przyuczyć, natomiast ja już jakieś tam doświadczenie osobiście posiadam, ponieważ na przykład w roku 2015 prowadziłem w Częstochowskim Domu Kultury 35-lecie zespołu Gang Marcela - popularnego zespołu muzyki country. Na umowę o dzieło prowadziłem, ale teraz już mam działalność, to i mogę na fakturę prowadzić. To znaczy współprowadzić" - podkreśla Michał Kempa.