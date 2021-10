Wśród muzycznych bohaterów "Mam talent" podczas jednego z odcinków castingowych wyróżniła się 16-letnia Maya Wassermann. Dziewczyna szybko odebrała mowę Agnieszce Chylińskiej i Janowi Klimentowi (Małgorzata Foremniak była wówczas nieobecna).

Jej niesamowita wersja "Love on The Brain" Rihanny ( sprawdź! ), to jeden z najjaśniejszych momentów szóstego odcinka. Publiczność oraz jurorzy byli pełni podziwu dla młodej piosenkarki.

Szczególnie było to widać po reakcjach Chylińskiej, na której muzyczna wrażliwość Mai zrobiła wrażenie. Jurorka aż przerwała występ z okrzykiem "Tak jest!", a na koniec jako pierwsza wstała z jurorskiego fotela. "Maya, fenomenalnie, genialnie, po prostu... absolutnie!" - jurorka nie miała słów i aż złapała się za głowę! "Dzięki tobie, to będzie piękny program" - dodała Chylińska.

W komentarzach przy występie nastolatki nie brak głosów, że dziewczyna zasługiwała na Złoty przycisk, który daje awans bezpośrednio do półfinałów. W sumie w odcinkach castingowych może pojawić się pięć takich wyróżnień - od trójki jurorów i dwóch prowadzących.

"Mam talent": Kim jest Maya Wasserman?

W tej edycji Złoty przycisk otrzymali muzyczni reprezentanci Izabela Demska (od Małgorzaty Foremniak), Orkiestra Baczków (Jan Kliment) i The White Tigers (Marcin Prokop), wykonujący rowerowe tricki Kamil Kobędzowski (Michał Kempa) oraz taneczny duet Eyal i Julia (Agnieszka Chylińska).

Maya Wasserman dała się poznać szerszej publiczności w 2017 r., gdy w duecie Maya & Marcel z piosenką "Tacy sami" wystąpiła w polskich preselekcjach do Eurowizji Junior. Wówczas naszą reprezentantką została wybrana Alicja Rega.

Obecnie nastolatka uczy się w brytyjskiej placówce Tring Park School for The Performing Arts, położonej w pobliżu Londynu. Wśród absolwentów tej szkoły są m.in. Sarah Britghtman oraz aktorki Lily James, Daisy Ridley, Jane Seymour i Julie Andrews.

W solowym dorobku młoda wokalistka ma single "Silence." i "Not Only Flowers". Teraz do sieci trafił teledysk do kolejnej piosenki "Strangers Again". Maya jest autorką muzyki i tekstu, zajęła się też produkcją nagrania.

"'Strangers Again' opowiada o tym jak dwoje ludzi nawiązuje bliską relację i jak szybko mogą znów stać się sobie obcymi, tym razem mając wspólne wspomnienia..." - wyjaśnia wokalistka.

W teledysku towarzyszy jej Wiktor Kuban, który jako tancerz towarzyszył Mai na scenie podczas eliminacji do Eurowizji Junior.



