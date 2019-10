"Mam talent": Marysia i Julian oraz Ana Andrzejewska w finale [WYNIKI]

Maria i Julian oraz Ana Andrzejewska zostali pierwszymi finalistami 12. edycji "Mam talent". Kto zachwycił jurorów?

Ana Andrzejewska oraz duet Marysia i Julian awansowali do finału "Mam talent" AKPA

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

"Mam talent 12": Pierwszy półfinał na żywo 1 / 13 Marcin Prokop i Szymon Hołownia Źródło: AKPA udostępnij

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia, którzy na początku zaserwowali żart z byłego posła Artura Zawiszy, który jechał bez prawa jazdy ("chciał zdobyć mandat").



Występy rozpoczęła taneczna grupa Luz 1, która przygotowała energetyczny pokaz. "Moje drogie petardy, mnie opadła kopara" - chwaliła Małgorzata Foremniak. "Wiedziałem, że będzie energia" - dodał Agustin Egurrola. "Zaskoczyłyście mnie, jest moc" - cieszyła się Agnieszka Chylińska.

Znany już widzom "Mam talent" (10 lat temu w drugiej edycji dotarł do półfinału) Krystian Herba do swojego rowerowego pokazu wykorzystał jako muzyczny podkład wiązankę "Money" Pink Floyd ( sprawdź! ) i "Don't Stop Me Now" Queen ( posłuchaj! ).

"Jesteś genialny, to było niesamowite widowisko, robiłeś to z dziecinną łatwością, podziwiam cię" - mówił Egurrola. "Rozwijasz się, intrygujesz, fajnie wyglądasz w tej koszuli" - to zdanie Chylińskiej. "Jestem zachwycona, to był niesamowity show. Zrobiłeś to z lekkością i wesołością, superman stoi przede mną" - dodała Foremniak.

Nazywany Królem Wrocławia iluzjonista Maciej Kulhawik do swojego pokazu zaprosił na scenę Agnieszkę Chylińską.



"Nie jesteś sam w swoich migotach" - powiedziała do uczestnika jurorka. Mniej zachwytów wzbudził Maciej u Agustina Egurroli: "Czuję lekkie niedosyt, liczyłem na coś bardziej spektakularnego. Cały czas szukam ludzi do finału i nie wiem, czy bym na ciebie zagłosował".

Kamila Ganclarska zaprezentowała pokaz akrobatyczny na szarfach.

"Niebywała jakość twojego występu, ty cały czas tańczysz, to było przepiękne" - zachwycał się Agustin. "Walka z demonami jest bardzo twórcza, unosiłaś się siłą swojego talentu" - mówiła Foremniak. "Jestem zachwycona przygotowaniem naszych użytkowników, dzisiaj jesteś absolutną królową, to było przepiękne" - dodał Chylińska.

Kapela Karpati wykonała autorski utwór w języku romskim. Kwartet rodem z Poznania i Podhala zrobił ogromne wrażenie na jurorach.



"Momentami wyglądaliście jak Boney M z Karpat, byliście samą muzyką" - śmiała się zachwycona Chylińska, która wyznała miłość jednemu z muzyków.

"To był przepiękny występ, mega klimat, cudnie" - dodał Egurrola. "Jesteście niezwykłą czwórką, kocham was miłością niezmienną, nawet kamień będzie tańczył" - "odleciała" Małgorzata Foremniak. "Gośka, przechodzisz samą siebie" - zdziwił się Szymon Hołownia.

Grający na perkusji werblista Patryk Szczechowski rozczarował Agustina Egurrolę i Agnieszkę Chylińską, którzy wcisnęli czerwone przyciski.

"Od zawodowca oczekujemy więcej, to za mało na ten etap. Sorry, to jest dla mnie masakra" - kręciła głową Agnieszka. "Nie udźwignąłeś, to powinien być twój popis" - dodał Egurrola. "Na castingach jest spontaniczność, być może za bardzo się starałeś" - zastanawiała się Foremniak.

Ana Andrzejewska do półfinału awansowała dzięki złotemu przyciskowi od Małgorzaty Foremniak. Wokalistka z Częstochowy zachwyciła autorskim utworem "Angel" przygotowanym specjalnie na ten występ.

Clip Ana Andrzejewska ANGEL

Sprawdź tekst piosenki "Angel" w serwisie Teksciory.pl!

"Dzięki 'Mam talent' narodziłam się na nowo. Ja już wygrałam, to jest taka klamra w moim życiu, jak się bardzo chce, to można wszystko" - mówiła Ana po swoim występie, starając się powstrzymać wzruszenie.



"Czułam się jak na koncercie wielkiej gwiazdy, przepięknie dziś wyglądasz. Twoja barwa... Jesteś wybitną wokalistką" - chwaliła Chylińska.



"Byłem świadkiem narodzin gwiazdy, do końca było wszystko wytrzymane, fantastyczny występ" - Egurrola sam przyznał, że nie wie, co dodać.



"Jestem zaszczycona, że to ja przycisnęłam złoty guzik. Jestem przekonana że twoja kariera międzynarodowa jest tylko kwestią czasu" - to jeszcze opinia Foremniak.

Występy półfinalistów zakończył akrobatyczny duet Marysia i Julian do przeboju "Weź nie pytaj" Pawła Domagały.



"Świetna choreografia, był też klimat, a zakończenie to kropka nad i" - chwalił fachowo Agustin Egurrola. "Żeby wykonać taki trudny taniec z taką lekkością, to trzeba być mistrzami, brawo" - dodała Małgorzata Foremniak.

Wideo Maria Gawlik i Julian Waglewski: Akrobacje ikaryjskie w "Mam talent" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Przed ogłoszeniem wyników głosowania gościnnie wystąpili zwycięzcy poprzedniej edycji, akrobatyczny duet Duo Destiny - czyli Kinga Grześków i Gonzalo Roque. Swój występ zadedykowali Patrykowi Niekłaniowi, finaliście poprzedniej edycji, którzy walczy o powrót do zdrowia po wypadku.



W tej odsłonie "Mam talent" pojawiła się nowość - oprócz smsów od widzów można było głosować również w internecie. Najwięcej głosów otrzymał duet Maria i Julian - to właśnie oni awansowali bezpośrednio do finału.

O drugie miejsce rywalizowali Krystian Herba i Ana Andrzejewska - w tym przypadku wyboru dokonują jurorzy. Na rowerzystę głosował tylko Agustin Egurrola, a awans wokalistce dały Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska.

"Mam talent 12": 40 półfinalistów 1 / 40 Maya Thomas Źródło: TVN Autor: Mirosław Sosnowski udostępnij

Oto lista 40 półfinalistów "Mam talent 12":

Michał Allen

All In Crew Mini

Ana Andrzejewska

Antoni Roker

Natalii Armen Avenesian

Tomasz Baran

Basia & Łukasz

Cezary Borowik

Łukasz Chwieduk

Artur Cichuta

Daria i Aleksandra

Axel Drop

Duo Infinity

Essence Bartosz Księżyk

Lusesita Farell

Kasia Florczuk

Kamila Ganclarska

Krystian Herba

Hybrids Crew

Jazzforcat

Dawid "Ukeboy" Jędrusik

Klaudia Jóźwiak

Just Edi Show

Kapela Karpatia

The Kroach

Maciej Kulhawik

Karolina Lenarcik i Karol Mental

Luqo Art Łukasz Fraś

Luz1

Marysia i Julian

Na Górze

Otto In Spin

Screamo - Trickz

Swing Completo

Patryk Szczechowski

Jan Szynal

Maya Thomas

Team Timber

Dominika Turek-Dimitriev

Julia Zarzecka.