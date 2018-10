"Mam talent": Maria Zając i jej heligonka [ZOBACZ WIDEO]

W sobotę, 20 października, TVN wyemituje siódmy castingowy odcinek "Mam talent". Tylko u nas możecie przedpremierowo zobaczyć fragment występu 17-letniej Marii Zając.

Maria Zając w "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

W 11. serii programu w roli jurorów ponownie możemy oglądać Małgorzatę Foremniak, Agnieszkę Chylińską oraz Agustina Egurrolę. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

"Mam talent 11": Jurorzy programu 1 13 Jurorzy "Mam talent" Autor zdjęcia: Mirosław Sosnowski Źródło: TVN 13

Siódmy castingowy odcinek "Mam talent" wyemitowany zostanie na antenie TVN w sobotę, 20 października, o godz. 20.

Trwająca edycja obfituje w muzyczne talenty - poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment występu 17-letniej Marii Zając.

Nastolatka ze Zwardonia już w szkole podstawowej poznała czym jest muzyka ludowa i od razu przypadła jej do gustu. W 2009 roku zapisała się do Fundacji Braci Golec, gdzie uczyła się gry na heligonce (odmiana akordeonu popularna na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Zając w "Mam talent" TVN

W 2012 roku dołączyła do Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki "Wierchy", do którego należy do dziś. Maria ćwiczy co najmniej godzinę dziennie oraz kilka razy w tygodniu spotyka się na próbach dopiero co tworzącej się rodzinnej kapeli.

Maria zdobyła II miejsce na XIII Międzynarodowym Konkursie Heligonistów.