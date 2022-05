Magda Welc od dawna pracuje nad nowym autorskim materiałem. W ciągu ostatniego roku ukazało się kilka nowych piosenek - "Między słowami" ( posłuchaj! ), "Nie patrzę wstecz" ( sprawdź! ) i "Wystarczy jeden uśmiech" ( sprawdź! ), czy "Przyjacielu". Nową propozycją jest piosenka "Witaj mnie".

W nagraniach 23-letniej wokalistce towarzyszy autor muzyki Mariusz Ostański.

Clip Magdalena Welc Witaj mnie (Official Video)

"Piosenkę 'Witaj mnie' wybraliśmy na singiel, ponieważ jest on utworem wielopłaszczyznowym. Klubowy beat przeplata się tu z lekką melancholią, a tekst przepełniony jest poetyką. To pewnego rodzaju hybryda łącząca coś, co emocjonalnie nas dotyka, z rytmiką utworu, która sprawia, że aż chce się tańczyć" - opisują utwór twórcy.

Piosenka "Witaj mnie" jest jednocześnie utworem promującym debiutancką płytę Magdy Welc i Mariusza Ostańskiego pod tym samym tytułem. W piątek 27 maja odbyła się uroczysta premiera krążka i koncert w klubie "Enklawa" w Warszawie.

Na scenie mogliśmy podziwiać odmienioną Magdę, która nie przypomina już dziewczynki, jaką poznała Polska w 2010 roku. Szczególnie dlatego, że zmieniła fryzurę i teraz prezentuje się w charakternym, ognistorudym odcieniu włosów.

Zdjęcie Magda Welc na premierze płyty nie przypominała siebie! / Andrzej Hulimka/Forum / Agencja FORUM

"W nowej odsłonie czuję się doskonale, choć to nie wyglądem, a moją muzyką pragnę dotrzeć do słuchaczy" - wyznała piosenkarka w rozmowie z "Super Expressem".

Kim jest Magda Welc?

Magda Welc to zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). W finale pokonała Kamila Bednarka. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała m. in. na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Welc Kasety mamy

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki, "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów, teraz zamierza powrócić na scenę.