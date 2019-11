"Mam talent": Luqo Art i Malwina Kowalowicz w finale. Zadecydowało "serce mamy" [RELACJA, WYNIKI]

Luqo Art i Malwina Kowalowicz awansowali do finału 12. edycji "Mam talent". Kto zachwycił jurorów?

Luqo Art (w środku) z duetem prowadzących "Mam talent": Marcinem Prokopem i Szymonem Hołownią /TVN

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

Jak pierwszy na scenie pojawili się strażacy tnący drewno - Team Timber. W ruch poszły siekiery i ważąca ponad 25 kg piła.

"Było rżnięcie, cięcie! Jestem pod ogromnym wrażeniem i nie zdziwię się jak będziecie w finale" - ekscytował się Agustin Egurrola.



"To jest program familijny. Uspokój się, czegoś ci brakuje" - strofowała go Agnieszka Chylińska.

Wówczas swoje trzy grosze dołożyła Małgorzata Foremniak: "Macie talent do ostrego walenia!".

Muzyczny duet Jazzforacat z Ukrainy zaprezentował swój autorski utwór na głos, gitarę, instrumenty perkusyjne i saksofon.



"Macie ten swój styl, ale dla mnie to było to samo co na castingu, nie przekonaliście mnie dzisiaj" - oceniła Chylińska.



"Zarażacie muzyką, macie w sobie światło" - dodała w swoim niepowtarzalnym stylu Foremniak.

"Mi się podobała ta piosenka, było dużo dobrej energii na scenie" - podsumował Egurrola.



Duet akrobatyczny Daria i Aleksandra (przebrane za pszczoły) zrobił zdecydowanie lepsze wrażenie na jurorach.



"Plusy: znowu doskonały, oryginalny pomysł. Tu był większy stopień trudności, dlatego były momenty niepewne" - ocenił Agustin "Gucio" Egurrola.



"Mnie się podobało, rozumiem 'Gucia'. Ja was uwielbiam za to, że zrobiłyście kawał dobrej roboty" - dodała Agnieszka "Tekla" Chylińska.



"Miód na serce wasz występ. Jesteście niezwykle kreatywne. Absolutna różnica między castingiem a dzisiejszym występem" - to opinia Małgorzaty Foremniak.

16-letni Dawid "Ukeboy" Jędrusik zaśpiewał autorski utwór "634" ( sprawdź! ).



"My często mówimy o tym, że najważniejsza na scenie jest prawda i tu była prawda" - mówił Egurrola.



"Pisz własną historię, bo piszesz ją pięknie. Taka szlachetność z ciebie bije. Jestem zaszczycona" - dodała Chylińska.

"Zgadzam się z Agnieszką, jesteś kreatorem swojego własnego życia. Podziwiam ciebie, jak walczyłeś ze stresem. Scena to twoje miejsce" - uzupełniła Foremniak.



Pięć młodych tancerek (w wieku 13-16 lat) z All In Crew Mini połączyły balet z hip hopem.



"Chciałem pochwalić za piękną choreografię" - ocenił Agustin.

"Dla mnie jesteście petardą, widać że jesteście zespołem, ja was kocham" - skomentowała Małgorzata. "Postarałyście się, bo było różnorodnie, subtelność i moc" - dodała Agnieszka.



11-letnia Malwina Kowalowicz (akrobacje aerial hop) również zachwyciła jurorów.



"Bardzo mi się podobało, jesteś cudowną dziewczynką. To był fantastyczny występ, naprawdę się wzruszyłam" - chwaliła Chylińska.



"Absolutnie jesteś profesjonalistką. Jesteś jak duszek z bajki" - dodała Foremniak.



"Wykończenia na najwyższym poziomie, doskonały występ" - nie miał wątpliwości Egurrola.



Wokalistka (a także m.in. tancerka i tatuatorka) Klaudia Jóźwiak zapowiedziała, że w półfinale zrobi "trochę większy show". W towarzystwie tancerek zaśpiewała przebój "Let You Love Me" Rity Ory ( sprawdź! ).



"Jesteś zjawiskiem, jesteś zwierzęciem na scenie, nie ma w Polsce wokalistki, która się tak porusza jak ty. Zacznij wymiatać na scenie" - ekscytował się Agustin.

"Ja bym chciała bardzo, żeby państwo usłyszeli najważniejsze - głos. Jesteś niezwykła. Genialny występ" - to zdanie Chylińskiej.



"Miałam wrażenie, że jestem na koncercie superstar" - dodała Foremniak.

Na zakończenie na scenie pojawił się akrobata Łukasz Fraś kryjący się pod pseudonimem Luqo Art i to, co wyprawiał ze swoim ciałem postawiło jurorów na równe nogi.



"Absolutne mistrzostwo, mogę zostać twoją muszką?" - pytała Małgorzata Foremniak, nawiązując do tego, że uczestnik wystąpił jako pająk.

"Bardzo dobrze wyglądasz w brodzie. Kolejnego pytania nie mogę ci zadać na wizji, zapytam cię o to później. To jest zaszczyt, że mamy u siebie takiego człowieka, który się tak zachowuje" - dodała Agnieszka Chylińska.



"'Mam talent' czekał na ciebie. Dawno nie widziałem tak trudnego występu" - podsumował Agustin Egurrola.

Przed ogłoszeniem wyników gościnnie wystąpiła tancerka pole dance Anne Marie Kot, finalistka ósmej edycji.

Sporym zaskoczeniem był fakt, że tuż za podium znalazła się tak mocno wychwalana przez jurorów Klaudia Jóźwiak. Najwięcej głosów telewidzów otrzymał Luqo Art.

O drugie miejsce w finale rywalizowali Malwina Kowalowicz i Dawid "Ukeboy" Jędrusik. Wydawało się, że awans otrzyma kolejny wokalista - najpierw na niego zagłosowała Małgorzata Foremniak. Swój głos Malwinie oddał Agustin Egurrola doprowadzając do remisu. O awansie 11-latki ku ogromnemu zaskoczeniu zadecydowało "serce mamy".

Z poprzednich odcinków miejsca w finale mają już zapewnione także wokaliści Ana Andrzejewska i Jan Szynal, akrobaci: Artur Cichuta i duety Marysia i Julian, Basia i Łukasz (Acro Studio) oraz Łukasz Chwieduk (freestyle football).

Oto lista 40 półfinalistów "Mam talent 12":

Michał Allen

All In Crew Mini

Ana Andrzejewska

Antoni Roker

Natalii Armen Avenesian

Tomasz Baran

Basia & Łukasz

Cezary Borowik

Łukasz Chwieduk

Artur Cichuta

Daria i Aleksandra

Axel Drop

Duo Infinity

Essence Bartosz Księżyk

Lusesita Farell

Kasia Florczuk

Kamila Ganclarska

Krystian Herba

Hybrids Crew

Jazzforcat

Dawid "Ukeboy" Jędrusik

Klaudia Jóźwiak

Just Edi Show

Kapela Karpatia

The Kroach

Maciej Kulhawik

Karolina Lenarcik i Karol Mental

Luqo Art Łukasz Fraś

Luz1

Marysia i Julian

Na Górze

Otto In Spin

Screamo - Trickz

Swing Completo

Patryk Szczechowski

Jan Szynal

Maya Thomas

Team Timber

Dominika Turek-Dimitriev

Julia Zarzecka.