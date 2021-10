W sobotę zobaczymy ostatni odcinek castingowy. Widzowie "Mam talent" poznają też listę półfinalistów 12. edycji show.

Przypomnijmy, że uczestników oceniają Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i tancerz Jan Kliment, który w składzie jury zastąpił Agustina Egurrolę. Kolejną zmianą personalną jest nowy współprowadzący - u boku Marcina Prokopa występuje komik i standuper Michał Kempa (pojawił się za Szymona Hołownię, który zdecydował się wejść do polityki).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mam Talent": Marcin Prokop o nowym jurorze Newseria Lifestyle

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Reklama

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



"Mam talent": Prezentacja nowego jury i prowadzących 1 / 12 Skład jury 13. edycji "Mam talent": Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. Źródło: AKPA udostępnij

Przypomnijmy, że nadal funkcjonuje złoty przycisk (w sumie pięć - od jurorów i prowadzących), dający awans uczestnikowi bezpośrednio do odcinków na żywo.

"Mam talent": Kim jest Łukasz Drapała?

Na castingu swoich sił postanowił spróbować 40-letni Łukasz Drapała, dobrze znany na rockowej scenie. Obecnie jest wokalistą grup Chemia oraz Chevy, śpiewał też w projekcie gitarzysty Kuby Płucisza, pierwszego lidera zespołu IRA.

Instagram Post

Założycielem grupy Chemia jest gitarzysta Wojciech Balczun, od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes Kolei Ukraińskich, wcześniej prezes PKP Cargo i prezes rady nadzorczej Polskich Lini Lotniczych LOT.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liderzy zespołu Chemia kiedyś pracowali za biurkiem Newseria Lifestyle

Pierwszym wokalistą rockowej formacji był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Dyba o zwycięstwie w "Idolu" INTERIA.PL

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały (skupił się na swoim projekcie Chevy) i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

Clip Chemia Gotta Love Me

Sprawdź tekst "Gotta Love Me" w serwisie Teksciory.pl!

W marcu 2018 r. Drapała ostatecznie powrócił do zespołu Chemia, równocześnie działając pod szyldem Łukasz Drapała & Chevy. Z tym drugim projektem w 2019 r. wydał debiutancki album "Potwory". Z tej płyty pochodzi utwór "Nienawidzę", który Łukasz zaśpiewał w "Mam talent".

Wideo Łukasz Drapała & Chevy - Nienawidzę (lyric video)

Sprawdź tekst utworu "Nienawidzę" w serwisie Tekściory.pl!