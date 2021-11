Przypomnijmy, że uczestników oceniają Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i tancerz Jan Kliment, który w składzie jury zastąpił Agustina Egurrolę. Kolejną zmianą personalną w 13. edycji jest nowy współprowadzący - u boku Marcina Prokopa występuje komik i standuper Michał Kempa (pojawił się za Szymona Hołownię, który zdecydował się wejść do polityki).

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzono tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału. Laureatką została Dominika Krzymowska.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów. Przed ostatnim półfinałem było to Trio KET z Ropczyc.

Miejsca w finale wcześniej poza Dominiką Krzymowską zapewnili sobie Orkiestra Baczków, Jagoda Piec i Stefan, Krzysztof Jaros, Mariusz Bochniarz, Maja Kućko i Mariusz Nguyen z Fundacji Ocelot oraz Jordan Ogorzelski.



Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się taneczna grupa UDS Junior. Jurorzy nie kryli zachwytów.



"Nie może być wszystko perfekcyjne, bo to nuda, nuda, nuda. Jesteście znakomici" - oceniała Małgorzata Foremniak.



"Wszystko lepiej, jesteście o klasę lepiej, niż na castingu" - dodała Agnieszka Chylińska, a Jan Kliment podkreślił, że właśnie na to czekał.

Rockowy zespół Risk Every Asset na castingu wystąpił jako trio - tym razem obdarzony grunge'ową barwą głosu lider zmontował nowy, pięcioosobowy skład, z którym wykonał autorski numer w języku angielskim.



"Elektryzująca muzyka, wasza odsłona jest totalnie inna, to znaczy że macie ogromny potencjał" - powiedziała Małgorzata Foremniak.



"Każdy ma swój charakter. Jesteś bardzo dobrym wokalistą, wszystko się zgadzało, było bardzo stylowe" - dodała Agnieszka Chylińska, chwaląc każdego z muzyków.

Taneczny duet Fpytke wprowadził sporo humoru do swojego występu. "Nie tylko robicie show, ale też potraficie fajnie tańczyć" - zauważył Jan Kliment. "Ja jestem oszołomiona!" - nie miała wątpliwości Małgorzata Foremniak. "Scena związana z 'Titanikiem' była przepiękna" - dodała rozbawiona Agnieszka Chylińska.

Nieco inne emocje wprowadziła Ula Machowska prezentując akrobacje w powietrzu (flying pole) do przeboju "I Miss You" Adele. "Występ godny finału" - skomentował krótko Jan Kliment. "Jestem zachwycona. To jest uczta oglądanie ciebie. Twój występ nazwałabym ogniem namiętności" - dodała w swoim stylu Małgorzata Foremniak. "Bądź z siebie dumna" - zaapelowała Agnieszka Chylińska.

Marcelina Paluszkiewicz zaprezentowała figurowy pokaz na rolkach.

"Widzę jak bardzo przeżywasz swój występ. Rozkwitasz jak kwiat. Bardzo mnie wzruszył ten występ. Każdy ma swój niepowtarzalny kolor" - to słowa Małgorzaty Foremniak. "Patrzy się na ciebie z ogromną przyjemnością. Jesteś jak z tej pozytywki, jak z tych najlepszych filmów Disneya" - dodała Agnieszka Chylińska.

Tańczące dziewczyny z grupy z Baila Stars z Bydgoszczy w swoim pokazie połączyły klasyk "Proud Mary" Tiny Turner z "Rock And Roll, Jump And Jive" Curtisa Gordona. "Uwielbiamy takie zaskoki" - cieszyła się Agnieszka Chylińska. "Jesteście absolutne perfekcjonistki" - dodała Małgorzata Foremniak, a Jan Kliment uznał, że dziewczyny reprezentują "towarzyski taniec na najwyższym poziomie".

23-letnia wokalistka Liana Hrytsa tym razem wykonała "Is That Alright?" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy". Sama uczestniczka po występie nie kryła emocji, ocierając łzy wzruszenia.

"Och Boże, jak to było piękne, jak ty wyglądasz, jak ty śpiewasz, jaka ty jesteś pracowita, jaka ty jesteś skromna... Nie wyobrażam sobie w finale bez ciebie" - powiedział przeplatając polski z czeskim Jan Kliment. "Byłam zachwycona tobą na castingu, jestem zachwycona tobą teraz, masz przepiękny głos" - komentowała Małgorzata Foremniak. "Masz bardzo mocny głos, możesz zaśpiewać wszystko, co chcesz. Cały czas przeżywam twój występ" - podkreśliła Agnieszka Chylińska.



Po wokalistce na scenie wystąpiła tancerka Barbara Ziółkowska, która zaprezentowała układ do przeboju "Bad Guy" Billie Eilish.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem. Na scenie jesteś charyzmatyczna, przepiękny układ, jak ty jesteś tajemnicza, pociągająca, seksowna, zmysłowa..." - oceniła Małgorzata Foremniak. Do jej słów dołączyła Agnieszka Chylińska: "W tym jest i lekkość, i pomysł. Ja jestem zachwycona bardzo".

Przedostatnim wykonawcą był Nikolas Mańka, 18-letni wokalista z Dąbrowy Górniczej, który chce walczyć o tolerancję i akceptację dla wszystkich, bez względu na wygląd, wyznanie czy kolor skóry. W programie sięgnął po przebój "Another Love" Toma Odella.

"Ja chcę więcej od ciebie. Podoba mi się twoja odwaga" - mówił Jan Kliment. "Masz przepiękny głos. Twój występ dla mnie jest też bardzo ważny" - dodała Małgorzata Foremniak. Agnieszka Chylińska stwierdziła, że Nikolas już jest gwiazdą. "Bardzo czekam na tę płytę" - powiedziała.

Na koniec zobaczyliśmy taneczne Duo Eyal & Julia, którzy w półfinale znaleźli się dzięki Złotemu przyciskowi od Agnieszki Chylińskiej. Do swojego pokazu Eyal i Julia wybrali "Roxanne" The Police w rytmie tanga, a występ zakończyli pocałunkiem (są parą także poza sceną). Zachwyceni jurorzy wstali z miejsc, by nagrodzić ich owacją. "Brak mi słów, dziękuję" - powiedziała tylko Małgorzata Foremniak. "To było piękne, to było najważniejsze, jestem z was bardzo dumna" - dodała Agnieszka Chylińska. "Nie żałuję niczego, ani jednej sekundy, wyjdę do domu i będę o was myślał jeszcze dwie godziny" - podsumował Jan Kliment.

"Mam talent" - kiedy finałowy odcinek?

Decyzją widzów do finału awansowało Duo Eyal & Julia. O głosy jurorów rywalizowali Fpytke i Baila Stars. Na pierwszy duet zagłosowała Małgorzata Foremniak, zaś Baila Stars w finale znaleźli się dzięki Janowi Klimentowi i Agnieszce Chylińskiej ("Córki by mi tego nie wybaczyły" - mówiła jurorka). Ostatnie miejsce w finale przypadło dla Trio KET jako laureatowi dzikiej karty.

Finał 13. edycji odbędzie się w przyszłą sobotę 27 listopada.