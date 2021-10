"Mam talent": Kim są Justyna Jary i Daniel Peszko? Widzowie ich pokochali

W sobotnim odcinku castingowym zabrakło Małgorzaty Foremniak (nie pojawiła się na planie po raz pierwszy od początku show, czyli od 2008 r.). Uczestników oceniali Agnieszka Chylińska (dysponowała dwoma głosami) i Jan Kliment.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mam Talent": Marcin Prokop o nowym jurorze Newseria Lifestyle

"Mam talent": Kim są Justyna Jary i Daniel Peszko?

36-letnia wokalistka Justyna Jary i 25-letni gitarzysta Daniel Peszko zdecydowali się zagrać własny utwór. Okazało się, że duet od kilku lat próbuje swoich sił na scenie, a wokalistka ma na swoim koncie występy w prestiżowych teatrach, m.in. w Nowym Jorku, Moskwie czy w Krakowie. Muzyk natomiast gra na gitarze od 7. roku życia, co jest jego największą pasją. Muzyczne inspiracje czerpie od m.in. gitarzystów jak Marek Napiórkowski, Jacek Królik, Guthrie Govan czy Pat Metheny.



Reklama

Instagram Wideo

Justyna Jary i Daniel Peszko zaprezentowali autorską piosenkę "Chcę ciebie". "W tej piosence uśmiercam swojego byłego, ale bardzo mu się należało!" - powiedziała o inspiracji do piosenki wokalistka. "Fajny pomysł, bierze to ludzi. Masz swój styl'' - stwierdził Kliment. "To bardzo dobra piosenka, melodyjna, niebanalny tekst" - jurorzy tymi słowami zapewnili duetowi miejsce w kolejnym etapie.

Występ spodobał się także publiczności, która zachwalała tekst oraz melodię autorskiej piosenki w komentarzach.

Clip Justyna Jary Wpuść

W ostatnim odcinku nie padł Złoty przycisk, który daje awans bezpośrednio do półfinałów. W sumie w odcinkach castingowych może pojawić się pięć takich wyróżnień - od trójki jurorów i dwóch prowadzących.

Instagram Post

Do tej pory w tej edycji Złoty przycisk otrzymali muzyczni reprezentanci Izabela Demska (od Małgorzaty Foremniak), Orkiestra Baczków (Jan Kliment) i The White Tigers (Marcin Prokop) oraz wykonujący rowerowe tricki Kamil Kobędzowski (Michał Kempa).

Wideo JUSTYNA JARY - "Sen o Warszawie" (Tribute to Czesław Niemen)

Justyna Jary na co dzień gra koncerty w wielu zakątkach Polski, a jej autorskie utwory można usłyszeć na jej koncie w serwisie YouTube.