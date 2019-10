"Mam talent": Kim jest Oliwia Dąbrowska?

15-letnia początkująca wokalistka Oliwia Dąbrowska sprawiła, że jurorom "Mam talent" kompletnie opadły szczęki.

Oliwia Dąbrowska błysnęła w "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

W szóstym odcinku castingowym furorę zrobiła Oliwia Dąbrowska. 15-letnia wokalistka z Dąbia koło Rojewa sięgnęła po przebój "Something Got A Hold On Me" ( posłuchaj! ) w wersji Christiny Aguilery z filmu "Burleska" (w oryginale śpiewała Etta James).

"Jestem ci wdzięczna, że zaśpiewałaś to po prostu po swojemu. Mnie kompletnie zatkało" - mówiła Chylińska. Podobne wrażenie nastolatka zrobiła na pozostałych jurorach.

"Śpiewasz jak dojrzała kobieta. No nie wiem, co mam powiedzieć" - dodał Egurrola. "Dziewczyno, jesteś niesamowita, po raz trzeci opadła mi szczęka" - to głos Małgorzaty Foremniak. Cała trójka nie mogła uwierzyć, że uczestniczka ma zaledwie 15 lat.

Oliwia uczy się wokalu na prywatnych lekcjach. Uwielbia grać na saksofonie, pianinie, ukulele. Zdobyła Grand Prix na ogólnopolskim Festiwalu muzyki filmowej i musicalowej "Szalgier" oraz pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim "Zdolniacha". Bardzo chciałaby ukończyć wyższą szkołę o profilu wokalistyki estradowej lub jazzowej, a także śpiewać we własnym zespole.

Wideo Zdolniacha 2019 - Oliwia Dąbrowska

Nastolatka ma muzykalną rodzinę. Grają na fortepianach, akordeonach, gitarach, saksofonach, fletach. Jej wujek jest DJ-em. Wszyscy lubą śpiewać, a jedna z cioć występuje na scenie i nagrywa własne piosenki.

"Piękny głos, brawo!", "świetny występ", "głos ma nieziemski, duży potencjał" - chwalą widzowie w komentarzach na facebookowym profilu "Mam talent".

Wideo Copycat - Billie Eilish cover by Oliwia Dabrowska