"Mam talent": Kim jest Maciej "Święty" Jankowski? Jurorzy poruszeni piosenką "Dorosłe dziecko alkoholika" [WIDEO]

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa ostatni sezon "Mam talent" wyemitowany był jesienią 2019 roku. W 2020 roku stacja TVN zdecydowała, że przekłada emisję show na następną jesień.

Nowi jurorzy i prowadzący "Mam talent"

W programie doszło do zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który dołączył do Marcina Prokopa.

W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Uczestników oceniają też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadają w jury od pierwszej edycji.

"Mam talent": Kim jest Maciej "Święty" Jankowski?

W sobotnim odcinku jurorów poruszył występ Macieja "Świętego" Jankowskiego. 42-latek z Łodzi wykona autorski utwór "Dorosłe dziecko alkoholika". Wokalista i gitarzysta ma na koncie występy z grupą Święty i Huncwoty. Nagrywał też z zespołem Paragraf 64.



Sprawdź tekst piosenki "Dorosłe dziecko alkoholika" w serwisie Tekściory.pl!

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

To jednak nie koniec zmian. Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format.

Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



Przypomnijmy, że nadal będzie też funkcjonował złoty przycisk, dający awans uczestnikowi bezpośrednio do odcinków na żywo.

Kiedy oglądać "Mam talent"?

"Mam talent" niezmiennie emitowany będzie w soboty o godzinie 20:00. Pierwszy odcinek zostanie pokazany 4 września.