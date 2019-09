"Mam talent": Kim jest Dani Millz Chukwunwike? Zobacz fragment odcinka! [WIDEO]

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment nowego odcinka "Mam talent", w którym pojawi się pochodzący z Nigerii wokalista Dani Millz Chukwunwike.

Dani Millz Chukwunwike w "Mam talent" /Mirosław Sosnowski /TVN

Po roku przerwy na antenę TVN powrócił "Mam talent".

Reklama

W 12. serii programu w roli jurorów ponownie pojawili się Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińską oraz Agustin Egurrola. Funkcję prowadzących niezmiennie pełnią Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

W drugim castingowym odcinku "Mam talent" (sobota, 14 września, godz. 20.) pojawi się Dani Millz Chukwunwike.

Urodzony w Nigerii 23-latek (obecnie mieszka w Łodzi) zaśpiewał po polsku przebój "O Pani" Grzegorza Hyżego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dani Millz Chukwunwike w "Mam talent" TVN

Odkąd z dziecięcym chórem w kościele jako solista zaśpiewał "Son of Man" poczuł, że muzyka jest jego drogą. Gra na klawiszach i gitarze. Brał indywidualne lekcje internetowe śpiewu i nadal się kształci.

Student informatyki w 2017 r. zajął drugie miejsce w konkursie "You Can Sing It" dla obcokrajowców w Łodzi.

Wokalista ma na koncie współpracę z m.in. raperem Rzepą ("Odbicie", "Dotknij życia") i udział w akcji Trap Shot.