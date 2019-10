"Mam talent": Kim jest 11-letni Samuel Mold? Zobacz fragment odcinka! [WIDEO]

Na stronach Interii możecie przedpremierowo zobaczyć fragment nowego odcinka "Mam talent", w którym pojawi się Samuel Mold - 11-latek grający na kotłach karaibskich.

W kolejnym odcinku "Mam talent" zobaczymy 11-letniego Samuela Molda /TVN /TVN

11-letni Samuel Mold to kolejny uczestnik, który swoje nietypowe umiejętności zaprezentuje w najbliższym odcinku "Mam talent!". Chłopak, ze względu na niską odporność i częste choroby, dużo czasu spędzał w domu. Musiał sam znajdować sobie ciekawe zajęcia, co nie było trudne, gdyż pod ręką miał wiele różnych instrumentów muzycznych.



Kiedy Samuel miał cztery lata, tata pokazał mu instrument, na którym sam grywał, będąc nastolatkiem - kocioł karaibski. Chłopcu tak bardzo się on spodobał, że poprosił tatę, aby nauczył go na nim grać. Samuel rozwijał swoje umiejętności, aż w końcu rodzice, pięć lat temu, sprowadzili dla niego zestaw bębnów karaibskich. Rodzice Samuela tworzyli kilka zespołów, w których uczyli gry dzieci i młodzież. Samuel w krótkim czasie należał już do wszystkich trzech grup wiekowych. Poza kotłami karaibskimi, Samuel gra również na perkusji.



Zdjęcie Samuel Mold w "Mam talent!" / TVN / TVN

Rodzice 11-latka zawodowo zajmują się muzyką.Tata jest muzykiem rockowym i kompozytorem. Razem z żoną tworzą spektakle, musicale i wideoklipy. Cała trójka gra razem w zespole rodzinnym, koncertują i występują na festiwalach w Polsce i za granicą. Rodzice Samuela nawiązali też współpracę z fundacją działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.



Wygraną w "Mam talent!" Samuel chciałby przeznaczyć na podróż do Trynidadu i wzięcie udziału w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Kotłów Karaibskich.