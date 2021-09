"Mam talent": Jan Kliment we łzach. Kim są The White Tigers?

"The White Tigers, zapamiętajcie tę nazwę! 3. odcinek zapowiada się BOMBOWO" - tak sobotni odcinek zapowiadał oficjalny profil "Mam talent" na Facebooku.

W programie zespół wykona utwór "Zostań", który promował ich debiutancki album "Silence Before the Storm".

"Mam talent": Kim są The White Tigers?

Wzruszony Jan Kliment aż się popłakał, a całe jury z Agnieszką Chylińską i Małgorzatą Foremniak oklaskami na stojąco nagrodzili nastolatków.



The White Tigers tworzą wokalistki Dominika Derdak i Iga Wojciechowska, grająca na klawiszach Martyna Jaroch, Wiktor Świsulski (gitara), Michał Marchwiak (bas), Krystian Lota (saksofon) i Adrian Lota (perkusja). Autorami piosenki "Zostań" są Grzegorz Stępień (muzyka) i Michał Grotecki (tekst).

Wideo The White Tigers - Zostań

"Mam talent": Nowi juror i prowadzący

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa ostatni sezon "Mam talent" wyemitowany był jesienią 2019 roku. W 2020 roku stacja TVN zdecydowała, że przekłada emisję show na następną jesień.

W programie doszło do zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że z "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który dołączył do Marcina Prokopa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zespół Hrdza w "Mam talent" TVN

W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Uczestników oceniają też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadają w jury od pierwszej edycji.

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



Przypomnijmy, że nadal funkcjonuje złoty przycisk (w sumie pięć - od jurorów i prowadzących), dający awans uczestnikowi bezpośrednio do odcinków na żywo.