Jan Kliment został nowym jurorem programu "Mam Talent". Opowiedział, jak poradził sobie podczas pierwszych castingów.

Skład jury 13. edycji "Mam talent": Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. AKPA

Reklama

Od 2008 r. program "Mam talent" był emitowany co roku jesienią. Od samego początku w jury zasiadały Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak. Od szóstej edycji towarzyszył im Agustin Egurrola.



Reklama

Z kolei duetem prowadzących byli nieprzerwanie Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Ten drugi pod koniec 2019 r. pożegnał się z programem, decydując się na start w wyborach prezydenckich. Zastąpił go Michał Kempa.

Agustin Egurrola natomiast przeniósł się do TVP, gdzie został jurorem w programie "Dance, Dance, Dance" - w maju telewizja poinformowała, że uczestników, wspólnie z Małgorzatą Foremniak i Agnieszką Chylińską, będzie oceniać tancerz Jan Kliment.

Nowa edycja rusza jesienią, obecnie trwają castingi. Kliment opowiedział, jak wyglądał jego pierwszy dzień na planie programu.



"Mam talent": Prezentacja nowego jury i prowadzących 1 / 12 Skład jury 13. edycji "Mam talent": Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. Źródło: AKPA udostępnij

"To dla mnie bardzo ciekawy format, to coś nowego. Talenty są bardzo różnorodne" - skomentował. "Trochę się krępowałem na początku, kiedy włączyli światła. Ale byłem otwarty na to, co dzieje się na scenie, to było bardzo przyjemne" - dodał.