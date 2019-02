"Mam talent": Finalista Tomasz Kabis walczy z rakiem

Finalista szóstej edycji "Mam talent", iluzjonista Tomasz Kabis poinformował na Facebooku, że walczy z nowotworem.

Tomasz Kabis (w środku) w finale "Mam talent" w 2013 r. Obok prowadzący Marcin Prokop i Szymon Hołownia AKPA

Iluzjonista ze Śląska, który zyskał ogromną popularność dzięki magicznym umiejętnościom i wyjątkowej charyzmie, ostatnio na swoim Facebooku opublikował wiadomość, która z czarami nie ma nic wspólnego. Finalista szóstej edycji "Mam talent" przyznał, że zmaga się z nowotworem serca.

Tomek Kabis iluzją zajmuje się od 16. roku życia - przez te kilka lat doszedł w swoim hobby do perfekcji i jako doświadczony magik jeździ po kraju prezentując swój niekwestionowany talent. W wywiadach wspomina, że wszystko zaczęło się od zabawy - w dzieciństwie rodzice podarowali mu "zestaw małego magika", spodobały mu się iluzjonistyczne sztuczki i stwierdził, że w taki sposób chciałby ludzi zaskakiwać.

Jego historia to nie tylko sztuczki i rozrywka - Tomek uwielbia ludzi i stara się swoją pracą wprowadzać element magiczny do rzeczywistości:

"W iluzji tkwi tajemnica i zagadkowość, które sprawiają, że otaczająca nas rzeczywistość nabiera bajkowych kolorów. Zdumienie, niepewność i zachwyt publiczności powodują to, że nie wyobrażam sobie życia bez dzielenia się z ludźmi iluzją. Bajkowy świat jest mi bliski od samego początku mego istnienia. To niesamowite jak wiele dobrego otrzymałem od Boga dzięki podążaniu drogą marzeń! Jako szczęśliwy iluzjonista pragnę dzielić się z wami tym, co potrafię najlepiej i co wypływa prosto z mojego serca".

Co ciekawe, po maturze zdecydował się na studiowanie resocjalizacji w kolegium nauczycielskim w Bytomiu: "Aby połączyć iluzję oraz kierunek swoich studiów, został wolontariuszem w domu dziecka".

Wideo "Mam talent": Tomasz KAbis i Fireflies w finale (Dzień Dobry TVN/TVN)

4 lutego Kabis poinformował fanów o tym, że od jakiegoś czasu zmaga się z poważną chorobą. W związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z Rakiem opublikował swoją diagnozę, jednak opatrzył ją optymistycznym komentarzem - w końcu, jak sam mawia: "Czarodzieje mogą wszystko".

"Dzisiaj światowy dzień walki z rakiem - zaczął swoją wiadomość - Niestety w Wigilię okazało się, że dzisiejszy dzień to również moje święto. Teraz już tak oficjalnie, bo często chwaliłem się tym co dobrego u mnie to teraz odwrotnie. Diagnoza jak na zdjęciu, wczoraj jeszcze wykryli przerzuty do wątroby. Kto wierzący proszę o modlitwę, kto nie, niech trzyma kciuki. Ja o wszystkich wspierających też pamiętam. Dzisiaj pierwsza dawka chemii, mam nadzieję będzie ok. Mam wielką motywację do zdrowienia, leżąc już jakiś czas po operacji ciągnie mnie na scenę jak jeszcze nigdy. Czas na największą sztuczkę w moim życiu 'abrakadabra i raka nie ma' przecież zawsze mówię: Czarodzieje mogą wszystko".