Podczas ostatniego półfinału wystąpią tancerki z Baila Stars, uprawiająca łyżwiarstwo figurowe Marcelina Paluszkiewicz, tancerka Barbara Ziółkowska, grupa UDS Junior czy duet Fpytke. Nie zabraknie występów wokalnych.

W sobotnim odcinku zobaczymy na pewno Nikolasa Mańkę, 18-latka z Dąbrowy Górniczej, który zachwycił swoim występem Agnieszkę Chylińską. "Jak ktoś zaśpiewa z głębi serca, przejrzyście w emocjach i przekazie, to po tym występie jest cisza i tak właśnie było. Bardzo pięknie" - mówiła po występie na castingu wzruszona Małgorzata Foremniak.



"Bardzo bym chciała, żebyś robił swoje, szedł swoją drogą, tym takim motylim śpiewem. Jesteś niesamowity" - komplementowała go Chylińska. Jak będzie podczas dzisiejszego występu?



Nikolas w przerwach między śpiewaniem, maluje piękne obrazy na płótnie. Jest członkiem chóru Happy Choir Skłodowska. Marzy o wydaniu własnej płyty. Ma misję: chce walczyć o tolerancję i akceptację dla wszystkich, bez względu na wygląd, wyznanie czy kolor skóry.



W tym odcinku na pewno zobaczymy także Lianę Hrytsa. Ta 23-latka na castingu zachwyciła jurorów emocjonalną piosenką po hebrajsku. "Nie wiem co śpiewałaś, dotarło to do mnie. Nie rozumiem tego, ale wierzę Ci we wszystko" - mówił o jej autentyzmie Kliment. "Młoda dziewczyna, piękna, a tam się ciągnie jakiś krzyż. Piękne! Bardzo chciałabym żebyś wydała swoją płytę, żebym mogła jej posłuchać" - podsumowywała jej występ Agnieszka. Co ciekawe, wokalistka mówi i śpiewa w 5 językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim, polskim i hebrajskim.

Ostatni muzyczny występ będzie należeć do Risk Every Asset. To dość "egzotyczne" trio, składa się z zawodowego muzyka, pracownika korporacji oraz... komandosa! Spoiwem dla mężczyzn jest wielka pasja do muzyki. Na castingu grupa wykonała własny utwór, a wokalista pokazał grunge'ową barwę głosu. "Wszystko się tu zgadzało, rewelacja. Masz potężny głos i jesteś królem na scenie" - podsumowała ich występ Chylińska.



Finał programu odbędzie się 27 listopada, a weźmie w nim udział po dwóch uczestników z każdego z odcinków półfinałowych, a także dodatkowo osoba, która otrzymała platynowy przycisk od jurorów (Dominika Krzymowska) oraz zwycięzca złotej karty publiczności - na ten moment jest to Trio KET z Ropczyc.