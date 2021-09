"Mam talent": "Czeski doktor" Jan Kliment zachęca do badania piersi. Złoty przycisk od Michała Kempy [RELACJA]

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa ostatni sezon "Mam talent" wyemitowany był jesienią 2019 roku. W 2020 roku stacja TVN zdecydowała, że przekłada emisję show na następną jesień.

Nowi jurorzy i prowadzący "Mam talent"

W programie doszło do zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który dołączył do Marcina Prokopa.

W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Uczestników oceniają też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadają w jury od pierwszej edycji.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Orkiestra na Dużym Rowerze z Bydgoszczy, czyli uliczni muzykanci łączący granie na instrumentach z... jazdą na rowerze.

"Uwielbiam takie historie, pasjonatów, bardzo podobał mi się wasz występ" - chwaliła Foremniak. "Fajny pomysł, macie charyzmę" - dodał Kliment. "Jesteście osobliwi, świetni muzycy, tworzycie zgrabną całość" - podsumowała Chylińska, a efektem było 3 x "tak".

Jeszcze więcej zachwytów usłyszała Nikola Piotrowska. 24-letnia tancerka z Warszawy zaprezentowała styl high heels. Po jej występie Agnieszka Chylińska poprosiła o zasłużone brawa. "Tak samo mi szczęka opadła, jak tobie numerek, jesteś niesamowita, uwielbiam" - cmokała Foremniak. "Ten ruch jest taki pod kontrolą, jestem ciekawy co pokażesz dalej" - fachowo ocenił Jan Kliment, który również jest tancerzem.



"Nie ma żadnej dyskusji, my to nazywamy strzałem w dziesiątkę. To było coś genialnego" - Agnieszka Chylińska przekazała oczywisty wynik głosowania (3 x tak).

Student teologii Fabian Piątkiewicz dał jurorom sporo radości i uśmiechu za sprawą swojej interpretacji przeboju "Fly Me to the Moon" Franka Sinatry (w refrenie usłyszeliśmy "łabadłaba"). Podczas występu 23-latka Jan Kliment porwał do tańca Małgorzatę Foremniak, a Agnieszka Chylińska pękała ze śmiechu. Ostatecznie przewodnicząca jury przerwała te popisy wciskając wszystkie trzy czerwone "iksy".

"Jest takie słowo jak nieporozumienie" - mówiła Foremniak, a Chylińska dopytywała, czy na pewno ten występ był na poważnie.

Zdecydowanie inne emocje pojawiły się podczas kolejnych występów. Marcelina Paluszkiewicz to 19-letnia rolkarka figurowa rodem z wsi Kujanki w woj. wielkopolskim, która zebrała same pozytywne opinie. "Bardzo ci gratulację, taki program należy do ciebie" - mówił Kliment.

Taneczny duet Hanna Czuban i Mariusz Nguyen z Fundacji Ocelot z Lubina dali piękny pokaz do przeboju "Arcade" Duncana Laurence'a (utwór Holendra wygrał Eurowizję 2019. Janowi Klimentowi aż zaszkliły się oczy, a jurorzy nagrodzili duet owacjami na stojąco.

"Takiego występu nie było w naszym programie. Jestem w szoku, totalne zaskoczenie" - mówiła Agnieszka Chylińska. "Wspaniali, wyjątkowi, niepowtarzalni" - komplementowała Foremniak. "Bajka, która zawsze się dobrze kończy" - to słowa Klimenta.

"Mam talent": Kim jest Maciej "Święty" Jankowski?

Jednym z muzycznych bohaterów odcinka był Maciej "Święty" Jankowski. 42-latek z Łodzi wykonał autorski utwór "Dorosłe dziecko alkoholika" akompaniując sobie na gitarze. Jego twórczość zaczęła powstawać, gdy przebywał w zakładzie karnym - od trzech lat przebywa na wolności, mając na koncie występy z grupami Święty i Huncwoty oraz Paragraf 64.

"Bardzo mocny i wzruszający występ, mówiący o wielkiej świadomości twojej" - podkreśliła Małgorzata Foremniak, a z ust Agnieszki Chylińskiej padły słowa o "muzycznych perłach". Wyniki głosowania to 3 x tak.



Równie oczywiste wyniki usłyszeli kolejni uczestnicy odcinka castingowego: Jagoda Piec tańcząca z psem Stefanem (Jan Kliment zjadł psiego smaczka), grający na ukulule wokalista Miki Sanchez Gonzalez (27-letni podróżnik z Katalonii wykonał swój autorski utwór w języku polskim) oraz wykonujący sztuczki na rowerze Kamil Kobędzowski.

9-języczny Miki miał dziewczynę z Polski, ale teraz jego serce skradła "kelnerka z Ukrainy". "Urokliwy, wspaniały występ" - chwaliła Foremniak. "Zauroczysz nie tylko kelnerkę, ale też jurorki" - trafnie zauważył Kliment. "Było to bardzo trafione, mądre. Jesteś bardzo dobrym obserwatorem, świetny tekst, mam cię za artystę" - podkreśliła Chylińska.



25-letni Kamil Kobędzowski był już w "Mam talent" - pojawił się w szóstej edycji. Teraz uczestnik z Krakowa dopracował jeszcze bardziej swój pokaz do przeboju "Moves Like Jagger" grupy Maroon 5. "Zatkało mnie, ty się cały czas śmiejesz" - mówiła Foremniak. "Występ był przepiękny, trochę się o ciebie bałem, jak stałeś na głowie" - dodał nieco wystraszony Kliment. "Jesteś dla mnie postacią z kreskówki, której grawitacja nie dotyczy" - to z kolei opinia Chylińskiej.

Bezpośredni awans do półfinału zapewnił Kamilowi Kobędzowskiemu Michał Kempa, który wcisnął złoty przycisk. Wcześniej "wymógł" na uczestniku, że przed tym etapem nauczy go jednego tricku.

Grupa Artystyczna Wiedźmuchy zyskała rozgłos za sprawą radnych miasteczka Miłakowo, którzy mieli zbadać, czy działalność kobiet, regularnie biorących udział w festynach i akcjach charytatywnych, "przywołuje na myśl kult satanistyczny". "Startujemy w kategorii świry?" - dopytywała przed występem ich reprezentantka. "Mamy kategorię kosmici, są pod opieką Małgosi" - odpowiedziała ze śmiechem Agnieszka Chylińska.



Wiedźmuchy to głównie grupa wsparcia, która zachęca kobiety między innymi do regularnego badania się. Ich performance zachwycił jurorów, którzy ruszyli w pląsy z miotłami. Uczestniczki przekazały również specjalny prezent Janowi Klimentowi, który po rozpakowaniu ogłosił się "czeskim doktorem".

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



Przypomnijmy, że nadal funkcjonuje złoty przycisk (w sumie pięć - od jurorów i prowadzących), dający awans uczestnikowi bezpośrednio do odcinków na żywo.