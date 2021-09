"Mam talent": Agnieszka Chylińska robiła maślane oczy. Kim jest Miki Sanchez Gonzalo?

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa ostatni sezon "Mam talent" wyemitowany był jesienią 2019 roku. W 2020 roku stacja TVN zdecydowała, że przekłada emisję show na następną jesień.

Nowi jurorzy i prowadzący "Mam talent"

W programie doszło do zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że z "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który dołączył do Marcina Prokopa.

W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Uczestników oceniają też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadają w jury od pierwszej edycji.

Reklama

W drugim odcinku castingowym błysnął pochodzący z Katalonii grający na ukulele wokalista Miki Sanchez Gonzalez (27-letni podróżnik z Katalonii wykonał swój autorski utwór - sprawdź! - w języku polskim).

Instagram Wideo (IGTV)

"Może mógłbym poprosić panią o numer telefonu, ale to po występie" - powiedział Miki do Agnieszki Chylińskiej, która wpatrywała się w niego maślanymi oczami. "Wcale nie nalegałam" - odpowiedziała jurorka.



9-języczny Miki miał dziewczynę z Polski, ale teraz jego serce skradła "kelnerka z Ukrainy". "Urokliwy, wspaniały występ" - chwaliła Foremniak. "Zauroczysz nie tylko kelnerkę, ale też jurorki" - zauważył Kliment, patrząc na reakcje swoich koleżanek. "Było to bardzo trafione, mądre. Jesteś bardzo dobrym obserwatorem, świetny tekst, mam cię za artystę" - podkreśliła Chylińska.