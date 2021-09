Wideo z występem Fabiana Piątkiewicza w "Mam talent" zanotowało już ponad 173 tys. odsłon. Zobacz ten występ!

Student teologii z Nowej Soli dał jurorom sporo radości i uśmiechu za sprawą swojej interpretacji przeboju "Fly Me to the Moon" ( sprawdź! ) Franka Sinatry (w refrenie usłyszeliśmy "łabadłaba"). Podczas występu 23-latka Jan Kliment porwał do tańca Małgorzatę Foremniak, a Agnieszka Chylińska pękała ze śmiechu. Ostatecznie przewodnicząca jury przerwała te popisy wciskając wszystkie trzy czerwone "iksy".

Reklama

"Jest takie słowo jak nieporozumienie" - mówiła Foremniak, a Chylińska dopytywała, czy na pewno ten występ był na poważnie.

Choć Fabian jako jedyny w całym ostatnim odcinku jako jedyny usłyszał trzy razy "nie", stał się bohaterem sieci.

Instagram Post

Dla Fabiana Piątkiewicza nie była to pierwsza próba w telewizyjnym programie - wiosną pojawił się w "Szansie na sukces" z Anią Dąbrowską. Zaśpiewał wówczas jej przebój "W głowie", ale nie został doceniony przez wokalistkę.

"To była niesamowita przygoda i niesamowite emocje, chciałoby się to powtórzyć. Na planie panowała rodzinna atmosfera. Dogadywałem się i z ekipą, i z kontrkandydatami. Było naprawdę bardzo pozytywnie" - wspominał wówczas.

Instagram Post

"Mam talent": Nowi juror i prowadzący

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa ostatni sezon "Mam talent" wyemitowany był jesienią 2019 roku. W 2020 roku stacja TVN zdecydowała, że przekłada emisję show na następną jesień.

W programie doszło do zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że z "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa, który dołączył do Marcina Prokopa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zespół Hrdza w "Mam talent" TVN

W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Uczestników oceniają też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadają w jury od pierwszej edycji.

"Mam talent": Prezentacja nowego jury i prowadzących 1 / 12 Skład jury 13. edycji "Mam talent": Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. Źródło: AKPA udostępnij

Nowe zasady w "Mam talent". Co się zmienia?

Produkcja programu przygotowała pewne poprawki w regulaminie, które mają uatrakcyjnić format. Wprowadzony zostanie tzw. platynowy przycisk. Dzięki niemu, wybrana przez jury w czasie półfinałów osoba dostanie się bezpośrednio do finału.

Ponadto drugą zmianą jest też dzika karta - czyli przepustka do finału dla osoby, która odpadła w półfinałach, ale zdobyła największą liczbę głosów od widzów.



Przypomnijmy, że nadal funkcjonuje złoty przycisk (w sumie pięć - od jurorów i prowadzących), dający awans uczestnikowi bezpośrednio do odcinków na żywo.