W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": "Cukierek" Gethomil czaruje jurorów

Już prawie 60 tys. wyświetleń na facebookowym profilu "Mam talent" ma występ, który został pokazany na zakończenie trzeciego odcinka. Na scenie pojawił się Getho Lamarre Gethomil. Śpiewający po polsku uczestnik pochodzi z Haiti, a do naszego kraju trafił po tragicznym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło jego ojczyznę w 2011 roku.

Telewizyjni widzowie mogą go pamiętać z trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, w której zaszedł do półfinału, a także z szóstej odsłony "Mam talent" (2013).

Zdjęcie Getho Lamarre Gethomil w "Mam talent" / TVN

Teraz w show TVN-u wykonał własną piosenkę w języku polskim, która zaczęła się od słów "Chciałem pani powiedzieć, jestem taki nieśmiały". W tekście padły też słowa "disco polo", na dźwięk których czerwony krzyżyk wcisnęła Agnieszka Chylińska. Później wyjaśniała, że tak reaguje właśnie na ten gatunek muzyczny.

"Jesteś najsłodszym cukierkiem, który rozpuszcza mi się w ustach" - cieszyła się Małgorzata Foremniak. "Jesteś taki czaruś, że mi się bardzo podobasz" - dodał Jan Kliment, a Gethomil również usłyszał "trzy x tak".

Getho Lamarre Gethomil doprowadził do łez jurorów "Must Be The Music"

Gethomil dzięki castingowemu występowi ("Kuram cię, jak się pani nazywa") został jedną z najbardziej charakterystycznych uczestników trzeciej edycji "Must Be The Music". Jurorzy w trakcie piosenki "Kocham cię" nie mogli powstrzymać śmiechu. "Tęsknimy za takim luzem, jaki ty masz" - mówiła Elżbieta Zapendowska. "Tworzysz pozytywną falę, na którą ja wsiadam i płynę" - dodał Wojtek "Łozo" Łozowski.

Ostatecznie udział w show Polsatu wokalista zakończył na półfinale.

Wideo Gethomil Lamarre - Kocham Cię (Must be the Music: Tylko muzyka)

Później przypomniał się telewizyjnej widowni w szóstej edycji "Mam talent". "Masz tyle pokładów radości, takiego luzu" - oceniła wówczas Małgorzata Foremniak. Agnieszka Chylińska z kolei doceniła, że uczestnik nie odtworzył wiernie utworu "No Woman No Cry" Boba Marleya, a opowiedział w nim własną historię. Wideo z tamtego występu ma już ponad 11 mln odsłon.