Po poprzednim odcinku "Mam talent" głośno zrobiło się o nieobecnej Małgorzacie Foremniak (nie pojawiła się na planie po raz pierwszy od początku show, czyli od 2008 r.). Uczestników oceniali Agnieszka Chylińska (dysponowała dwoma głosami) i Jan Kliment.



W sobotę w siódmym odcinku castingowym za stołem zobaczyliśmy pełny skład jurorski.

Tym razem widzowie zobaczyli same zachwyty jurorów - doszło do zaskakującej sytuacji, że wszyscy (!) uczestnicy otrzymali werdykt "3 x tak". Wiadomo, że taki wynik głosowania nie oznacza, że pojawią się oni w etapach półfinałowych na żywo.

"Mam talent": Kim jest Magda Hanausek?

Mocną kandydatką do awansu jest 34-letnia Magda Hanausek z Krakowa. Akompaniując sobie na gitarze zaśpiewała piosenkę "Song Instead of a Kiss" Alannah Myles ( sprawdź! ).

"To jest dla mnie koniec grania po knajpach, pora na dużą scenę, jesteś genialna" - zachwycała się Chylińska. "Nie spodziewałem się takiego koloru, bardzo ładna barwa" - dodał Kliment. "To jest śpiewanie bardzo osobiste, twój głos ma gamę kolorów, poruszasz we mnie wszystkie struny" - to z kolei Foremniak.

Podobnego zdania są internauci, w komentarzach nie szczędzący zachwytów nad głosem Magdy. "Rozwaliłaś system!", "świetna", "co za głos" - to tylko kilka przykładów.



Wideo Magda Hanausek & Grzegorz Gryboś - Song Instead of a Kiss

Sprawdź tekst piosenki "Song Instead of a Kiss" w serwisie Tekściory.pl!

Szersza publiczność telewizyjna miała okazję poznać Magdę w programie "Szansa na sukces". W 2008 r. wygrała w odcinku z grupą Zakopower ("Salomanga") i rok później wystąpiła w koncercie laureatów. W 2011 r. powróciła w odcinku z piosenkami Marka Jackowskiego i grupy Maanam, śpiewając przebój "Boskie Buenos").