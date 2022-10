Gospel Joy wracają do "Mam talent". Agnieszka Chylińska chciała do nich dołączyć!

Mam talent

Chór Gospel Joy w szóstej edycji "Mam talent" w 2013 r. dotarł do półfinału, a zachwycona Agnieszka Chylińska chciała dołączyć do składu. Teraz wieloosobowa ekipa z Poznania powraca do programu. Czy znów zachwyci jurorów?

Zdjęcie Gospel Joy w "Mam talent" w 2013 r., z przodu prowadzący Marcin Prokop i Szymon Hołownia / Jan Kucharzyk / East News