Filip Płażalski pokazał się na scenie programu "Mam Talent" w 2021 roku. Wówczas 10-letni wokalista z Drawska Pomorskiego kompletnie zaskoczył jurorów i widzów sięgając po przebój "Time to Say Goodbye" ( posłuchaj! ), który wykonywali Andrea Bocelli i Sarah Brightman.

"Śpiewanie operowe u mnie zaczęło się, gdy obejrzałem Eurowizję Junior 2019. Moim celem jest wygranie 'Mam talent' oraz zostanie sławnym wokalistą" - mówił Filip.

Reklama

"Jezu, ja się cała spociłam!" - komentowała występ Agnieszka Chylińska. "Życzę ci, aby spełniły się twoje marzenia, żebyś był szczęśliwy z tego powodu" - wtórowała Małgorzata Foremniak. Młody śpiewak usłyszał trzy razy "tak", ale ostatecznie nie znalazł się w gronie półfinalistów.

"Mam talent" - tak wyglądał finał 13. edycji! 1 / 9 Orkiestra Baczków była jedynym muzycznym elementem finału Źródło: East News Autor: Paweł Wodzyński udostępnij

Mimo, że nie powiodło mu się w programie TVN, 11-latek wciąż się rozwija i chętnie prezentuje swoje umiejętności.

Z profilu Filipa Płażalskiego na Facebooku dowiadujemy się, że próbował on swoich sił w przesłuchaniach online do programu "America's Got Talent" (to tutaj do finału trwającej edycji dotarła Sara James z Polski); zgłosił się też do "Szansy na sukces".

Sprawdź tekst do pieśni "Ave Maria" w serwisie Tekściory.pl

"Filip wypływa na szerokie wody" - czytamy.



"Od urodzenia pragnąłem zostać słynnym wokalistą. Mówią że marzenia się spełniają" - napisał 11-latek, w innym wpisie dodając, że wierzy, że uda mu się dotrzeć na szczyt marzeń, a porażki traktuje jako kolejne szanse.