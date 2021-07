Agnieszka Chylińska nie rozumie połowy z tego, co mówi Jan Kliment. Ale uważa, że jest inteligentny

Jesienią premierę będzie mieć 13-ta edycja "Mam talent". Wyczekiwana przez wielu fanów, bo w ubiegłym roku programu nie realizowano ze względu na pandemię koronawirusa. W nowej odsłonie show nie zobaczymy już ani prowadzącego Szymona Hołowni, który zrezygnował z kariery telewizyjnej na rzecz polityki, ani jurora Augustina Egurroli, który przeszedł do Telewizji Polskiej. Pierwszego zastąpi stand-uper Michał Kempa, a drugiego czeski tancerz Jan Kliment, który występował w wielu edycjach "Tańca z gwiazdami".



W panelu jurorskim wciąż zasiadają Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska. Była wokalistka O.N.A. podzieliła się swoimi odczuciami na temat Klimenta w nagraniu, jakie zamieściła na Instagramie. Przede wszystkim - jej zdaniem - Czech wprowadził do programu dużo luzu i humoru.



"Fajnie mi się z Jankiem pracowało. On jest genialny. Jest coś takiego, że za każdym razem, jak pojawia się nowy juror, to pojawiają się myśli, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. A on się pojawił i dał taki fun, taką 'luźną gumę'. Jest dowcipny, chociaż nie rozumiem w połowie tego, co gada. Jest też cholernie inteligentny (...). Jego stopień rozbawiania jest najwyższych lotów" - Chylińska komplementuje nowego kolegę. Zauważa też, że potrafi się i wzruszyć.



Czym jeszcze ją ujął? "Podoba mi się jego stosunek do kobiet. To jest niezwykłe. Może żyjemy już w tak dziwnych czasach, że jakieś takie gesty wobec kobiet może dziwią. Fakt, że jestem wychowana w zespole rockowym. Więc ja mam trochę inną biografię, jeśli chodzi o bycie kobietą w teamie. Jest to megagość dla mnie" - mówi piosenkarka. Nie precyzuje, jak przejawia się ten niezwykły stosunek Klimenta do kobiet, ale można przypuszczać, że chodzi o jego szarmanckość.