Simon Cowell, znany przede wszystkim jako surowy oceniający, wielokrotnie pokazywał, że potrafi docenić dobre występy oraz dobrze ocenić potencjał konkretnego uczestnika. Wiele razy przynosiło to dobre efekty.

Juror nie kryje m.in. zachwytów nad Sarą James, która awansowała do finału "Mam talent". Wokalistka oczarowała swoim głosem nie tylko niego.

Mr. Pants i Simon Cowell, który nie wytrzymał

Natomiast pokaz tego, jak niezadowolony bywa Simon Cowell, obejrzeć można było w poprzednim półfinale. Wtedy to na scenie stanął Mr. Pants, stand-uper przebrany występujący w charakterystycznym stroju przypominającym spodnie.

O ile jego występ podczas castingów został oceniony całkiem pozytywnie, tak Cowell już w półfinale na samym początku użył czerwonego przycisku i domagał się przerwania występu przez komika.

Inni jurorzy pozostali niewzruszeni. Cowell więc w pewnym momencie teatralnie zasłonił oczy i przestał oglądać to, co na scenie robi stand-uper.



Wideo