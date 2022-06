Merissa Beddows pochodzi z Nowego Jorku i na co dzień jest śpiewaczką operową. Jednak jej popis wybiegł daleko poza klasyczny występ w "Mam talent".



Zaskoczyła jurorów i publiczność. Co zrobiła na scenie "Mam talent"?

Uczestniczka zanim zaczęła śpiewać podała jurorom wielka kostkę, na której znalazły się głosy, które ma naśladować.



Śpiewaczka zaczęła wykonanie "Over The Rainbow" swoim wokalem, a następnie prosiła o wybieranie nowych nazwisk.

Uczestniczka zaśpiewała więc m.in. jak Ariana Grande, Stevie Nicks, Celine Dion i Królewna Śnieżka.



Występ opublikowano na Youtube jeszcze przed emisją programu, dlatego też nie wiemy, jak skomentowali go jurorzy. Wiadomo jednak, że cała sala zgotowała śpiewaczce owacje na stojąco.

Mocno sceptyczny na początku występu był Simon Cowell, jednak gdy usłyszał naśladowczy talent 23-latki, zaczął śmiać się z resztą jurorów.

Nagranie z "Mam talent" zdobyło ponad milion wyświetleń w ciągu trzech dni.



Sara James w amerykańskim "Mam talent"

Przypomnijmy, że w tym samym sezonie amerykańskiego "Mam talent" wystąpiła 13-letnia Polka Sara James. Wokalistka, która wykonała przebój Billie Eilish "Lovely" i otrzymała od Simona Cowella złoty przycisk, który pozwolił jej awansować bezpośrednio do odcinków na żywo.

Wideo