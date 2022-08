Swietłana Rohozyna przyjechała do Las Vegas, by spełnić swój "amerykański sen". Pochodząca z Kijowa tancerka nie ukrywa swojego pochodzenia, a zaraz po wybuchu wojny przygarnęła swoją mamę i siostrę w USA.

Jej ojciec musiał jednak zostać i bronić Ukrainy. Jemu 26-latka zadedykowała taneczno-akrobatyczny występ. Trudno opisać jej wyczyny słowami, bo uczestniczka przyszła do programu z dopracowaną w każdym calu choreografią i mocnym przekonaniem, że występ pomoże odmienić jej życie. Było widać, jak bardzo zależy jej na dobrym pokazie. "Ona dosłownie cała się trzęsie" - zwracał uwagę Simon Cowell.

Brakowało słów na jej kosmiczne akrobacje. Wielkie odkrycie w "Mam talent"?

Rohozyna w czerwonej, balowej sukni uwiesiła się ogromnego żyrandola. Ubrana w eleganckie szpilki w pewnym momencie pozbyła się długiej sukni i prezentowała wysportowane ciało w skomplikowanej i niebezpiecznej choreografii. Zobacz występ!

Wideo Sofia Vergara Calls Svitlana Rohozhyna’s Stunning Audition Perfect | AGT 2022

Owacje na stojąco od publiczności i jurorów nie dziwiły. Program "Mam talent" dawno nie widział tak świetnie przygotowanego spektaklu. "Jedno wiem na pewno - twoja rodzina jest z ciebie superdumna, twój kraj jest z ciebie superdumny. To, co tu zrobiłaś było po prostu piękne" - zauważyła Heidi Klum.

"Jesteś taka silna i elegancka, seksowna i robisz to w szpilkach. jesteś niesamowita!" - dodała zachwycona top modelka. Wtórowała jej druga jurorka. "Spektakularne, zapierające dech. Ani raz nie wypadłaś z rytmu, perfekcja" - zwróciła uwagę Sofia Vergara.

"To był już wyższy poziom perfekcji. Byłaś niesamowita" - powiedział uczestniczce Cowell, który jak wszyscy w studiu z wypiekami na twarzy śledził jej artystyczne poczynania. Swietłana usłyszała trzy razy "tak"!

Na koniec uczestniczka zadzwoniła do ojca, by poinformować go o zakwalifikowaniu się do programu. Odebrał w wojskowym ubraniu na FaceTime. "Jesteś moją supergwiazdą. Jestem z ciebie taki dumny" - wyznał jej ojciec, który aktualnie walczy na froncie w Ukrainie.