Z duetem Power Duo wiąże się zaskakująca historia. Tancerze-akrobaci wygrali filipińską edycję "Mam talent". Byli też trzeci w wersji programu obejmującej cały kontynent Azji.

Podczas pierwszego występu w "Mam talent" Gervin wyznał miłość swojej partnerce z duetu - Anjanette. Obecnie tancerze są małżeństwem i mają syna.

Power Duo w amerykańskim "Mam talent". Wpadka nie przeszkodziła w awansie

W "AGT: All-Stars" wykonał pokaz do utworu Caluma Scotta i Leony Lewis "You Are The Reason". Ich pełen pasji i trudnych akrobacji występ zrobił spore wrażenie na jurorach oraz na publiczności.

Jednak podczas ich występu nie obyło się bez wpadki. Gdy w powietrzu była jedynie Anjanette miała ona problem ze złapaniem znajdującej się obok niej liny. Błąd natychmiast wychwycił Howie Mandel, który zaczął spoglądać na resztę jury.



Już po występie, Mandel skorzystał za chwili, aby zapytać o zajście w powietrzu. "Bardzo mi się podobała ta kombinacja tańca i akrobacji. Ale muszę o coś zapytać. Czy tam doszło do jakiegoś błędu, gdy próbowałeś podać jej linę, a ona jej nie złapała?" -pytał.

"Tak, mieliśmy problemy, ale show musi trwać" - skomentowali uczestnicy.

"Ty to widziałeś, wszyscy to widzieliśmy, to nie ma znaczenia, ponieważ jesteście wspaniali. Przyjemnością jest oglądać dwie zakochane osoby, które tworzą coś tak pięknego" - odpowiedziała Mandelowi również Heidi Klum.

Wpadka nie przeszkadzała również oddającym głosy, gdyż Power Duo awansowało do wielkiego finału programu, który odbędzie się w lutym.