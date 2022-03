14-letnia Shea Liu pochodzi z Vancouver i zgłosiła się do programu, gdyż jak twierdzi śpiewa odkąd pamięta. W pasji wspierają ją rodzice.

Na casting Liu przyszła ze swoją mamą, tata nie mógł jej towarzyszyć, gdyż przez większość roku pracuje w Chinach.

Podczas przesłuchania 14-latka wykonała piosenkę "Like My Father" amerykańskiej wokalistki Jax. Utwór zadedykowała swoim rodzicom.

Jej występ wyjątkowo przypadł do gustu jurorom, którzy byli zachwyceni tym, co widzą. Wraz z widownią zgotowali uczestniczce owacje na stojąco.



Wideo