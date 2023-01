Caly Bevier Howiego Mandela i Heidi Klum zaskoczyła już samym wejściem na scenę. Wokalistka od swojej ostatniej wizyty w "Mam talent" przeszła sporą metamorfozą, a przede wszystkim wygrała z problemami zdrowotnymi.

"Znam cię. Byłaś moim Złotym Przyciskiem" - mówił do Caly Bevier Simon Cowell, gdy weszła na scenę. "Byłam twoim pierwszym Złotym Przyciskiem" - precyzowała wokalistka. "Pamiętam, jak by to było wczoraj" - wspominał Cowell

Kim jest Calysta Bevier?

Caly, a właściwie Calysta Bevier popularność zdobyła w 11. sezonie amerykańskiego "Mam talent". Uczestniczka zachwyciła podczas castingu, śpiewając "Brave" Sary Bareilles i otrzymała złoty przycisk automatycznie przepuszczający ją do odcinków na żywo.

Wokalistka ostatecznie skończyła swoją przygodę na półfinałowym odcinku programu, mimo to zdobyła ogromne rzesze fanów.



Podczas castingu Bevier ujawniła, że choruje na nowotwór zarodkowy, rzadki rodzaj raka, który atakuje m.in. narządy rozrodcze. U uczestniczki programu zdiagnozowano go w wieku 15 lat.



U wokalistki operacyjnie usunięto guza, a następnie po chemioterapii, Bevier wygrała z nowotworem. W gwiazdorskiej edycji "Mam talent" wokalistka przypomniała swoją wstrząsającą historię. "Zdecydowałam, że chcę zmienić swoje życie i zrobić coś wielkiego" - mówiła.



Zdjęcie Caly Bevier / Trae Patton/NBC / Getty Images

Calysta Bevier zachwyca jurorów "AGT: All-Stars"

W nowym "Mam talent" uczestniczka wykonała oryginalny utwór "Head Held High" i oczarowała publiczność oraz jurorów.

"Świetnie piszesz, świetnie śpiewasz, masz coś z Halsey. Jesteś gwiazdą, może dzięki temu, że miałaś tyle przeszkód w swoim życiu, jest w tym pewna głębia, która chwyta widownie i mnie" - mówił Howie Mandel. "Uwielbiam twoje różowe włosy. Zmieniłaś styl, czujesz się w nim dobrze" - dodawała Heidi Klum.

Nagranie z występu Bevier zobaczono ponad 2,1 mln razy. Ostatecznie jednak uczestniczka nie awansowała do wielkiego finału programu, w swoim odcinku zajęła trzecie miejsce.