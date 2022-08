W drugim odcinku półfinałowym w "Mam talent" USA wystąpiła 12-letnia Maddie, która okazała się sensacją castingów. Młoda uczestniczka została wyłowiona z publiczności, a następnie otrzymała złoty przycisk. Teraz Simon Cowell zapewnił, że cała sytuacja nie była ustawką producentów.

Wideo