Dustin's Dojo to komediowe trio, które znane jest z dziewiątej edycji amerykańskiego "Mam talent". Parodiujący sztuki walki komicy wystąpili w show w 2014 roku przed jury w składzie: Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum oraz Howard Stern.

Ich popisy na scenie, które miały być w tamtym czasie zabawnym żartem, nie trafiły jednak w gusta jurorek, które wcisnęły swoje czerwone przyciski. W głosowaniu Dustin’s Dojo przegrali, jednak uratował ich Howard Stern, który wcisnął Złoty Przycisk - pierwszy raz w historii "Mam talent".

W tamtym czasie jednak Złoty Przycisk nie dawał bezpośredniego awansu do odcinków na żywo. Trio pożegnało się z programem zaraz przed najważniejszym etapem w trakcie tzw. Judgment Week.



Dustin's Dojo wracają do "Mam talent". Simon Cowell zaniemówił z zażenowania

Powrót komediowego składu do "Mam talent" wywołał sporą konsternację. Ich występ składał się bowiem z niezbyt lotnych żartów, na które niechętnie reagowała nawet zgromadzona w studiu publiczność.

Simon Cowell wcisnął czerwony przycisk niemal na samym początku występu, a Heidi Klum dołączyła do niego na końcu. Komików bronił jedynie Howie Mandel.

"Nie mam nic do powiedzenia" - wypalił Cowell, który nie chciał nawet oceniać tego, co zobaczył. "Nie załapałam, o co wam chodzi wiele lat temu. Pomyślałam, że teraz zrelaksuje się, obejrzę z dystansem, może wypadniecie inaczej, ale nadal nie rozumiem, o co wam chodzi" - dodała.

"To nie było karate, to było katastrofa" - podsumował Cowell.