Tajemniczy Sheldon Riley uwiódł jurorów "Mam talent".

Sheldon Riley zaskoczył jurorów "Mam talent" scenę swoim strojem, początkowym milczeniem oraz własną wersją utworu Billie Eilish.

Sheldon Riley pochodzi z Australii i tamtejszym widzom objawił się w siódmej edycji "The Voice". Już wtedy wzbudził ogromną ciekawość za sprawą swoich występów.

Teraz wokalista spróbował swoich sił w Stanach Zjednoczonych. Zaczął jednak nietypowo, bo postanowił nie odpowiadać na żadne z zadanych mu przez Simona Cowella pytań. Swoją twarz ukrył natomiast za maską złożoną z kryształów. Taki początek mocno skonsternował skład sędziowski.

Uczestnik na scenie wykonał utwór Billie Eilish "idontwannabeyouanymore" i przyciągnął uwagę jurorów.

Riley wyznał, że jest bardzo nieśmiałą osobą i wstyd pomaga przełamać mu muzyka. "Nie mówię zbyt dużo, ale ludzie nie chcą rozmawiać ze mną. Zawsze bałem się tak wielkich rzeczy jak ta, a co jest większą rzeczą niż amerykańskie ‘Mam talent’" - stwierdził.



