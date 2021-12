Skilyr Hicks w 2013 roku wystąpiła w amerykańskiej wersji "Mam talent". Zaśpiewała wówczas przed Mel B, Heidi Klum, Howie'm Mandelą i Howardem Sternem. Piosenkę, którą wykonała napisała sama i zadedykowała ją zmarłemu ojcu. To dzięki niemu podobno zaczęła śpiewać.

Mimo iż Skilyr oczarowała wszystkich jurorów, niedługo później odpadła z programu. Dziewczyna zmagała się z problemami psychicznymi, była uzależniona od alkoholu i innych środków, miewała też kłopoty z prawem - w 2018 roku była aresztowana przez spożywanie alkoholu jako nieletnia.





Wideo