23-letni Connor Johnson został przywitany na scenie "Mam talent" ogromną wrzawą. "Jest bardzo przystojny" - stwierdziła już na starcie Heidi Klum.

Uczestnik przyjechał na przesłuchanie z Hawajów. Przedstawił się jako uliczny muzyk oraz surfer. W programie towarzyszyła mu mama, na co dzień pielęgniarka polowa. "Jest mocno zaskoczona" - stwierdził Johnson.

Wokalista dodał, że chciałby, aby mógł grać codziennie koncerty przy wypełnionych salach.

23-latek zaczął swój występ piosenką "Forever" Lewisa Capaldiego, co jednak nie przypadło do gustu Simonowi Cowellowi. Juror przerwał uczestnikowi w trakcie, czym mocno zaskoczył i zdenerwował publiczność.

Simon Cowell przerwał występ uczestnika. O co poszło?

"Connor, będę z tobą szczery, to było nudne" - stwierdził i musiał mierzyć się z buczeniem ze strony widowni. Juror poprosił o Johnsona o drugi utwór. Ten zdecydował się na interpretację utworu "Latch" Disclosure.



