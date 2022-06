Kieran Rhodes ma 20 lat i pochodzi Burnt Hills w stanie Nowy Jork. Uczestnik przyznał, że przez większość życia grał w baseball.

"Planowałem grać w baseball w college'u. A kiedy w końcu nadszedł ten czas, odczułem nagłą potrzebę robienia muzyki. Siadałem więc przy pianinie, obejrzałem kilka nagrań na Youtube i dowiedziałem się, kim jest Billy Joel. Gdy go zobaczyłem, uznałem, że chcę robić do końca swojego życia. Nauczyłem się więc grać na pianinie, nauczyłem się śpiewać i pisać piosenki. Cztery lata później dostałem się do Berklee (prestiżowa szkoła muzyczna - przyp. red.) i teraz uczę się właśnie tam" - stwierdził.

"'Mam talent' to najlepsze miejsce, aby przedstawić się świat" - dodał.



