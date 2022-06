Viviana Rossi pochodzi z Hiszpanii. Do "Mam talent" zgłosiła się, aby zaprezentować pokaz gimnastyki powietrznej.

Już na samym początku Sofia Vergara spytała jej, czy to, co będzie robić, jest niebezpieczne. Rossi potwierdziła i przyznała, że niedawno wróciła do ćwiczeń po wypadku.

"Spadłam z wysokości kilku metrów" - przyznała i dodała, że ten sam pokaz zaprezentuje przed jurorami "Mam talent".

"Jestem profesjonalistką. Obecnie występuje we Francji, ale moim marzeniem jest robienie tego w Stanach Zjednoczonych" - stwierdziła.



Viviana Rossi zahipnotyzowała jurorów swoim tańcem w powietrzu

Następnie akrobatka rozpoczęła swój pokaz, angażując do niego również wannę z wodą. Do występu wykorzystała piosenkę INXS "Never Tear Us Apart".



Uczestniczka doprowadziła tłum do euforii. Zachwycony był też będący za kulisami prowadzący show Terry Crews. Rossi otrzymała owację na stojąco od całej sali.

"To było niesamowite. To było niebezpieczne, ale również piękne i wyjątkowe. Woda dodała dramatyzmu. Czułam się jak w filmie z Jamesem Bondem" - mówiła Vergara.

"To było atletyczne, niebezpieczne, odhaczyłaś każdy element. Potem wpadłaś do wody, a następnie zrobiłaś piruet w powietrzu. To było jak niesamowite pranie" - komentował Howie Mandel.



"Miałam mokre ręce od samego oglądania" - dodała Heidi Klum. Simon Cowell przyznał, że widział bardzo podobny występ, jednak ten Hiszpanki był dużo lepszy.

Uczestniczka otrzymała cztery razy "TAK" i przeszła do kolejnego etapu. Jej występ obejrzano ponad 700 tys. razy.