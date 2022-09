14-letnia Sara James wystąpiła w trzecim półfinale amerykańskiego "Mam talent", gdzie sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna, a jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.

"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału. "To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował wówczas Howie Mandel.

Finał z Sarą James odbędzie się w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj (13 września). Dzień później poznamy zwycięzcę.

Jaka jest Sara James? Opowiada jej sąsiadka

Fakt porozmawiał z najbliższą sąsiadką Sary, Stanisławą Majewską. Seniorka twierdzi, że wszyscy w okolicy uwielbiają dziewczynkę. "Sara od zawsze była taką maskotką wszystkich koleżanek mamy. To urocza dziewczynka" - mówi. "Poznałam ją, jak miała 8 lat. To bardzo fajna dziewczynka, uczynna, sympatyczna. Znając jej charakter, wiem, że chętnie pomoże wszystkim, którym potrzebna jest pomoc" - chwali Sarę pani Stanisława.

Choć sąsiadki dzieli tylko ściana, to pani Stanisława nie narzeka na to, że kiedykolwiek przeszkadzał jej śpiew utalentowanej wokalistki. Teraz razem z całą okolicą kibicuje Sarze w drodze do zwycięstwa.

"Myślę, że Sara zostanie wielką gwiazdą. Jej talent został tak wcześnie odkryty i doceniony przez znawców, że na pewno przyniesie jej oczekiwane rezultaty i tego z całego serca jej życzę" - dodaje Stanisława Majewska.

Nauczycielka Sary James: "Jestem przekonana, że jej woda sodowa do głowy nie uderzy"

Dziennikarze "Faktu" odwiedzili także Społeczną Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołę Podstawową w Słubicach, której uczennicą była Sara. Dawna nauczycielka wokalistki nie szczędziła jej miłych słów.

"Jestem przekonana, że jej woda sodowa do głowy nie uderzy. Ona jest dziewczyną, której nie da się nie lubić. Jest pełna życia, energii, po prostu wspaniała" - zapewnia nauczycielka.

Wspomina też, że nawet po ukończeniu szkoły Sara jest wobec niej miła i grzeczna. "Nawet teraz, jak już jej nie uczę, to biegnie na ulicy, żeby się do mnie przytulić i woła: moja pani" - powiedziała w "Fakcie".

Gdzie i kiedy oglądać finał "Mam talent" z udziałem Sary James?

Finał 17. sezonu amerykańskiego talent show odbędzie się w USA 13 września (w nocy z 13 na 14 września czasu polskiego), natomiast wyniki i zwycięzcę całego programu poznamy najprawdopodobniej następnego dnia, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

W Stanach Zjednoczonych "Mam talent" emitowany jest w stacji NBC. Nagrania z odcinków na żywo pojawiają się na oficjalnym kanale na Youtube zaraz po występach poszczególnych uczestników.

