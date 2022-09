Sara James z komentarzem po finale "Mam Talent" w USA. "Cudownie jest spełniać marzenia"

W finale Sara James zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".



Niestety 14-letnia Polka nie zakwalifikowała się do najlepszej piątki, do której trafili: Drake Milligan, Metaphysic, Kristy Sellars, Mayyas i Chapel Hart.

Ostatecznie okazało się, że rozstrzygnięcie odbyło się pomiędzy tancerzami. Milion dolarów i możliwość występowania w Las Vegas zdobyła libańska grupa Mayyas.

Sara James Sings "Running Up That Hill" by Kate Bush | AGT Finals 2022

Młoda wokalistka zabrała głos po ogłoszeniu wyników. Opublikowała zdjęcie ze zwycięską grupą. "Dziękuję! To była niesamowita przygoda i zapamiętam ją na zawsze! Dziękuję za najlepsze wsparcie, jakie mogłam sobie wyobrazić, za wszystkie wiadomości, głosy i miłe słowa" - napisała. Zwróciła się też do zwyciężczyń: "Gratulacje! Byłyście niesamowite! Wielkie brawa dla wszystkich finalistów - wszyscy byliście absolutnie niesamowici!".

