14-letnia polska wokalistka wystąpiła w trzecim półfinale amerykańskiego "Mam talent", gdzie sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna, a jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.

"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału. "To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował Howie Mandel.

Finał z Sarą James odbędzie się w Stanach Zjednoczonych 13 września. Dzień później poznamy zwycięzcę.

14-latka udzieliła ostatnio wywiadu dla "Dzień Dobry TVN". "Codziennie są próby, dużo się dzieje, cały czas pracujemy" - zdradziła. Dodała też, ze nie myśli jeszcze o tym, że mogłaby wygrać amerykański program. "Jestem typową Polką, nie można zapeszać" - wyjaśniła. Powiedziała też, że po zakończeniu programu wróci do Polski, by kontynuować naukę.

Mimo wszystko, Sarze udaje się znaleźć trochę czasu na wypoczynek i dobrą zabawę w Stanach. Wokalistka opublikowała na Instagramie zdjęcia z plaży, na której dobrze się bawi i wcina watę cukrową.

"Baw się dobrze, kochana", "Ale vibeeee", "Ładnie tam macie w tych Stanach, ale wracaj już" - piszą fani piosenkarki.

Gdzie i kiedy oglądać finał "Mam talent" z udziałem Sary James?

Finał 17. sezonu amerykańskiego talent show odbędzie się w USA 13 września (w nocy z 13 na 14 września czasu polskiego), natomiast wyniki i zwycięzcę całego programu poznamy najprawdopodobniej następnego dnia, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

W Stanach Zjednoczonych "Mam talent" emitowany jest w stacji NBC. Nagrania z odcinków na żywo pojawiają się na oficjalnym kanale na Youtube zaraz po występach poszczególnych uczestników.

Wideo