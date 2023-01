Detroit Youth Choir to finaliści 14. edycji amerykańskiego "Mam talent". Grupa wokalna, w której występują dzieci od 8 do 18 lat, prowadzona od lat jest przez dyrygenta i kompozytora Anthony'ego T. White'a.

Historia dzieciaków z Detroit oraz grupy, która inspiruje młodzież do wykorzystywania swojego talentu, trafiła do serc jurorów. Podczas castingu Terry Crews poruszony tym, co zobaczył, wcisnął po ich występie Złoty Przycisk.

Detroit Youth Choir wracają do "Mam talent". Znów wszystkich wzruszyli

Dziecięcy chór z Detroit wrócił do "Mam talent", aby wziąć udział w gwiazdorskiej edycji programu. Grupa na scenie wykonała utwór Imagine Dragons "Thunder" i sprawiła, że wiele osób na widowni musiało wycierać łzy.



Zachwyceni byli również jurorzy. "Emocje, pasja, ekscytacja. To było niesamowite i po to właśnie wystartowaliśmy z tą edycją programu. To jest rywalizacja mistrzów i to był mistrzowski występ" - mówił Howie Mandel.

"Niektóre chóry przynudzają, ale nie wy. Zdecydowanie nie. To było niesamowite" - komentowała Heidi Klum.

"To była absolutna magia. Jeden z najbardziej emocjonalnych występów w historii. Wszyscy potrzebuje pana White'a w naszym życiu" - mówił Simon Cowell, ale ostatniej myśli już nie dokończył, gdyż na scenę wpadł Terry Crews.

Prowadzący przyszedł wcisnąć Złoty Przycisk dla swojego ulubionego chóru. "Stop! Przerwijcie! Nie musimy czekać na głosowanie fanów. Panie White, zmienił pan życie tysiąca młodych ludzi. Za to, co pan zrobił dla miasta Detroit, za to co pan zrobił dla tego świata, jeden Złoty Przycisk to za mało" - krzyczał prowadzący.



Detroit Youth Choir wystąpią w finałowym odcinku programu, który odbędzie się w lutym. Zabraknie tam Sary James, która mimo dobrze ocenionego występu, nie dała rady wygrać w głosowaniu widzów.