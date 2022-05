Szeroka publiczność poznała Sarę James w czwartej edycji programu "The Voice Kids". Młoda wokalistka trafiła w programie do ekipy Tomsona i Barona i była bezkonkurencyjna na każdym etapie programu.

Następnie James zgłosiła swój udział w eliminacjach do Eurowizji Junior. We wrześniu 2021 roku wygrała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Dzięki temu zwycięstwu, Sara mogła pojawić się na scenie w Paryżu reprezentując nasz kraj z numerem "Somebody" (sprawdź!). Ostatecznie we Francji zajęła drugie miejsce, a do wygranej zabrakło jej zaledwie 7 punktów! Zwyciężczynią została reprezentantka Armenii, Malena.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Sara James rusza na podbój USA

Wokalistka, która radzi sobie bardzo dobrze ze śpiewaniem po angielsku, zdecydowała się na zaskakujący ruch i zgłosiła się do amerykańskiej edycji "Mam talent", gdzie oceniana będzie m.in. przez Simona Cowella.

Do sieci trafiły zdjęcia młodej wokalistki z planu programu.



Instagram Post

"W końcu mogę wam ogłosić coś, co długo było tajemnicą! Poleciałam jakiś czas temu do Los Angeles i wzięłam udział w przesłuchaniach do "America's Got Talent". Już jutro startuje najnowszy sezon" - czytamy na jej Instagramie.

Pojawienie się Polki na scenie prawdopodobnie nie przejdzie bez echa. Fragment występu Sary James trafił do oficjalnej zapowiedzi show.



Wideo First Look | America's Got Talent Season 17

"Mam talent" w Stanach Zjednoczonych

Zdjęcia do programu trwały wiosną tego roku. Oficjalny start 17. sezonu show ogłoszono 31 marca. Ujawniono również, kto w tym roku będzie oceniał uczestników. Oprócz Simona Cowella w roli jurorów zobaczymy: Howiego Mandela, Heidi Klum i Sofię Vergarę. Prowadzącym pozostaje Terry Crews.

Polacy w amerykańskim "Mam talent"

Nie jest to pierwszy raz, gdy Polacy próbują szczęścia w "Mam talent" za oceanem. Furorę w USA zrobił gitarzysta Marcina Patrzałek. Polak dotarł do półfinału show, a dzięki zdobytej popularności, tamtejszy oddział Sony Music, zaproponował mu kontrakt płytowy.

W edycji mistrzowskiej amerykańskiego "Mam talent" zaprezentował się natomiast polsko-portugalski duet akrobatyczny - Duo Destiny (Kinga Grześków i Gonzalo Roque) który wygrał 11. sezon polskiej wersji show. Udało im się dotrzeć do półfinału.