14-letnia Sara James wystąpi w w finale amerykańskiego "Mam talent". Utwór, który zaśpiewa pozostaje tajemnicą, ale we wcześniejszym etapie sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna. Jej występ (zobacz!) zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.

"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału.

"To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował wówczas Howie Mandel.

Finał z Sarą James odbędzie się w Stanach Zjednoczonych 13 września (w nocy z wtorku na środę polskiego czasu). Dzień później poznamy zwycięzcę.

Wideo Sara James Sings "Rocket Man" by Elton John | STUNNING Performance | AGT 2022

Finał "Mam talent" w USA. Oto rywale Sary James

O zwycięstwo rywalizować będzie w sumie 11 uczestników. Z każdego półfinału awansowało po dwóch; ostatnie miejsce zajął laureat finałowej dzikiej karty wybrany przez telewidzów spośród czwórki, która odpadła w półfinałach. Tę czwórkę do głosowania na dziką kartę wybrali jurorzy - każdy po jednym. Ostatecznie w ten sposób w finale znalazła się pochodząca z Hiszpanii wokalistka i komiczka Celia Muñoz.

Pełny skład finalistów 17. edycji "America's Got Talent" wygląda następująco:

Avery Dixon (21-letni saksofonista)

Celia Muñoz (36-letnia wokalistka)

Chapel Hart (wokalne trio)

Drake Milligan (23-letni wokalista i gitarzysta)

Kristy Sellars (36-letnia tancerka na rurze z Australii)

Mayyas (taneczna grupa z Libanu)

Metaphysic (belgijsko-australijski duet wykorzystujący sztuczną inteligencję)

Mike E. Winfield (standuper)

Nicolas RIBS (magik z Francji)

Sara James (14-letnia wokalistka z Polski)

Yu Hojin (29-letni magik z Korei Południowej).



Na oficjalnym youtubowym kanale "America's Got Talent" największą popularnością spośród występów dzisiejszych finalistów cieszą się Sara James (ponad 3 mln), grupy Mayyas (2,2 mln) i Yu Hojina (2 mln). Warto nadmienić, że taneczna ekipa złożona z samych dziewczyn swój wynik osiągnęła w zaledwie 6 dni (wideo z Sarą ma dwa tygodnie). Widać też, że to właśnie Sara i Mayyas budzą największe emocje wśród internautów - ich występy zebrały po ok. 4,3 tys. komentarzy. Dla porównania - Yu ma ich ok. 2 tys.



Gdzie i kiedy oglądać finał "Mam talent" z udziałem Sary James?

Finał 17. sezonu amerykańskiego talent show odbędzie się w USA 13 września (w nocy z 13 na 14 września czasu polskiego), natomiast wyniki i zwycięzcę całego programu poznamy następnego dnia, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

W Stanach Zjednoczonych "Mam talent" emitowany jest w stacji NBC. Nagrania z odcinków na żywo pojawiają się na oficjalnym kanale na Youtube zaraz po występach poszczególnych uczestników.