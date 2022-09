Sara James poza podium amerykańskiego "Mam Talent". Polacy komentują

Pierwszym etapem finałowych wyników było wyłonienie najlepszej piątki. Wśród wybranych nie było Sary James. Do kolejnego etapu przeszli: Drake Milligan, Metaphysic, Kristy Sellars, Mayyas i Chapel Hart. Ostatecznie okazało się, że rozstrzygnięcie odbyło się pomiędzy tancerzami. Milion dolarów i możliwość występowania w Las Vegas zdobyła libańska grupa Mayyas.

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy osób, które przekazały Sarze słowa wsparcia. "Niestety nie udało się wygrać 'America's Got Talent', ale dla nas wygrałaś", "Dla nas i pewnie dla wielu innych osób to Sara James jest zwyciężczynią AGT. Publiczność zagłosowała inaczej, ale życzymy, aby kariera rozwijała się dynamicznie i żeby Sara długo jeszcze cieszyła nas swoim głosem i występami. Gratulacje! Występ w finale to jest coś!", "Chyba nigdy w życiu nie byłam z nikogo tak dumna. Właśnie otworzyły się przed Tobą drzwi na cały świat" - pisali.

Reklama

Sara James w finale "America's Got Talent"

W finale Sara James zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco. Sofia Vergara stwierdziła, że młoda wokalistka jest gotowa, by zostać gwiazdą. "Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką" - skomentował Howie Mandel. "Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu" - komplementowała Heidi Klum.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - dodał Cowell.

Podobne zdanie mieli internauci. "Ta dziewczyna jest już zwycięzcą. Jest piękna i śpiewa jak anioł", "Sara James zdecydowanie stała się już gwiazdą dzięki temu występowi. Jej wokal, prezencja na scenie i ogólny wygląd to cechy profesjonalnej piosenkarki. Mając zaledwie 14 lat, jest niesamowicie utalentowana i warta wszystkich dobrych rzeczy, które ją spotykają", "Dojrzałość Sary jak na 14-latkę jest niesamowita. Jej wykonanie ma w sobie tyle głębi i emocji, Co za wdzięk" - komentowali.

Wideo Sara James Sings "Running Up That Hill" by Kate Bush | AGT Finals 2022

W trakcie ogłoszenia wyników zobaczyliśmy nie tylko skróty wszystkich finałowych występów, ale również specjalny show, podczas którego finaliści zaprezentowali się na scenie w towarzystwie zwycięzców poprzednich edycji, innych finalistów tego sezonu albo gwiazd. Sara James zaśpiewała z Black Eyed Peas.