Przypomnijmy, że podczas castingowego odcinka Sara James zaśpiewała piosenkę "Lovely" Billie Eilish. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell.

Juror postanowił wcisnąć Złoty Przycisk, dając wokalistce z Polski bezpośredni awans do półfinałów. Na scenie pojawiła się mama Sary, by ją uściskać i złożyć gratulacje. Wzruszona dziewczyna nie kryła łez. Cała czwórka jurorów oklaskiwała nastolatkę na stojąco.

"Szczerze, brak mi słów. Gdy o tym myślę, dosłownie się trzęsę. Jestem po prostu taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i stało się. To prawdziwe szaleństwo!" - cieszyła się Sara w rozmowie z serwisem People.

