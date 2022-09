W nocy z wtorku na środę polskiego czasu odbył się wielki finał "America's Got Talent". Już po występie Sara James udzieliła pierwszego wywiadu reporterce TVP - to w tej stacji nastolatka zaprezentowała się szerokiej publiczności. Wiosną 2021 r. zwyciężyła w czwartej edycji "The Voice Kids".

Młoda wokalistka podkreśliła, że póki co skupia się na tym co tu i teraz. Po powrocie do Polski w pierwszej kolejności chce nadrobić towarzyskie zaległości. W Ameryce towarzyszy jej tylko mama - Arleta Dancewicz.

"Nie mogę się doczekać, by wrócić wreszcie do Polski, bo siedzę tu już długo. Tęsknię trochę za rodziną i wszystkimi przyjaciółmi. Chciałabym wrócić i chociaż na chwilę ich zobaczyć. Co dalej? Powiem szczerze nie wiem. Staram się myśleć o tym jednym momencie co się dzieje, bo to jest szalone, co się teraz dzieje" - powiedziała w TVP Sara James.

Reklama

W finale nastolatka zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Wideo Sara James Sings "Running Up That Hill" by Kate Bush | AGT Finals 2022

Widzowie programu są pełni podziwu dla 14-letniej piosenkarki i wróżą jej wielką karierę. Przede wszystkim - liczą, że wygra "Mam talent" i główną nagrodę. "Wszyscy są świetni, ale bądźmy szczerzy - nikt nie przebije tego, co Sara James zrobiła na scenie AGT. Po prostu dajcie jej ten milion dolarów już. Wszyscy wiedzieliśmy, że wygra, gdy tylko skończyła swój występ na przesłuchaniu" - brzmi jeden komentarz na Twitterze.

Niektórzy wyobrażają sobie już Sarę jako zwyciężczynię pływającą w gotówce. Dosłownie! W sieci pojawia się m.in. taka zabawna wizualizacja co czeka Sarę, jeśli wygra.

Sara jest jedną z faworytek do zwycięstwa. Jej największymi konkurentkami są m.in. Mayyas, czyli zespół tancerek, który otrzymał Złoty Przycisk od Sophii Vergary. Miejmy nadzieję, że Sarze powiedzie się w programie i będzie to pierwszy wielki sukces w jej karierze.

Na stronie Billboardu stworzono sondę, w której zaznaczono, kto ma realne szanse na zwycięstwo. Sara jest tam na trzeciej pozycji - wyprzedają ją Drake Miligan oraz grupa Chapel Hart, która wykonuje muzykę country. Na Sarę oddano 14 procent głosów, a na rywali odpowiednio 31 oraz 27 procent.

Dla przykładu: występ Sary w kilkanaście osób na oficjalnym kanale na YT obejrzało ponad 650 tysięcy osób. Na stronie Talent Recap zebrała ponad 200 tysięcy widzów. Świadczy to o jej dużej popularności na całym świecie.

"America's Got Talent": Kiedy poznamy wyniki?

Wyniki i zwycięzcę amerykańskiej edycji "Mam Talent" poznamy dzień po finale, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).

Nagrodą dla laureata jest milion dolarów oraz występ na scenach Las Vegas Strip.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara Egwu-James o udziale w Eurowizji Junior Newseria Lifestyle

Głosować na Sarę James można wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez oficjalną aplikację "America's Got Talent" lub za pośrednictwem strony internetowej NBC. Głosowanie jest otwarte do godziny 13:00 czasu polskiego.