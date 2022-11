Mr. Uekusa naprawdę nazywa się Kazuhisa Uekusa. 34-letni Japończyk znany jest także jako Wes-P, a popularność zdobył w 2017 r., gdy jego wideo stało się wiralem na Twitterze.



W tym serwisie społecznościowym śledzi go ponad 113 tys. fanów. Znacznie większą publiczność - ponad 11,5 mln - zgromadził na TikToku, gdzie regularnie publikuje nagrania ze swoimi trickami i różnymi wyzwaniami. Z kolei w serwisie YouTube jego filmiki mają po kilkadziesiąt-kilkaset mln odsłon.

W 2018 r. pojawił się w brytyjskiej edycji "Mam talent", gdzie dotarł do półfinałów. Największym sukcesem Japończyka był finał francuskiej edycji. Komik wystąpił też w "Mam talent" w Gruzji (półfinał), Hiszpanii i Bułgarii. Teraz próbuje swoich sił w tym show w Australii.

Uczestników w tym kraju oceniają Shane Jacobson (aktor, reżyser, komik), Kate Ritchie (aktorka, prezenterka radiowa) oraz jurorzy brytyjskiego "Mam talent": David Walliams (aktor, komik) i Alesha Dixon (wokalistka, raperka).

Mr. Uekusa nago w "Mam talent". Jurorzy nie mogli przestać się śmiać

Japończyk słynie z ryzykownych trików polegających na wyciąganiu obrusu spod różnych przedmiotów. Pod koniec swojego występu rozebrał się do naga, przykrywając się tylko materiałem, na który położył trzy filiżanki. Ostatecznie kilkakrotnie ten materiał wyciągał, nie dopuszczając do wpadki.

"Wszyscy mogą iść do domu, mamy zwycięzcę australijskiego 'Mam talent'" - krzyczał Shane Jacobson. Pozostali jurorzy i prowadząca Ricki-Lee zanosili się śmiechem, a Japończyk został nowym idolem tamtejszej widowni.



